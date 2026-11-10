Manchester United : Michael Carrick en passe d’être remplacé avant le choc contre Liverpool

Manchester United se prépare à un nouveau changement à la tête de son équipe première. Michael Carrick, manager depuis le début de la saison, pourrait être démis de ses fonctions avant le rendez-vous crucial face à Liverpool, prévu le 22 novembre à Anfield.

Un bilan en déclin pour Carrick

Arrivé en remplacement de Rúben Amorim sur un contrat initialement court, Carrick avait ensuite convaincu la direction des Red Devils en assurant la qualification pour la Ligue des Champions et en stabilisant un club en difficulté. Pourtant, une récente chute des résultats a effacé les bonnes impressions laissées la saison dernière. Manchester United est même resté tout au long de la trêve internationale de novembre en zone de relégation, une situation inacceptable pour un club de cette envergure.

Des candidats connus pour remplacer Carrick

Le marché des entraîneurs donne plusieurs favoris, avec au premier plan Mauricio Pochettino, qui possède une solide expérience en Premier League et fait figure de favori. Julian Nagelsmann et Eddie Howe suivent dans les pronostics, tandis qu’Antonio Conte, Didier Deschamps, Kieran McKenna et Gareth Southgate figurent également parmi les prétendants. Des noms comme Ole Gunnar Solskjær, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel ou Diego Simeone apparaissent aussi, mais davantage comme des options spéculatives.

Des attentes élevées et un contexte délicat

Le club semble chercher plus qu’une simple figure charismatique, ayant impérativement besoin de stabilité, de discipline et d’un projet viable sur le long terme. Le départ probable de Carrick illustre la pression importante sur la gestion managériale du club, avec une marge d’erreur devenue extrêmement faible. La réussite du prochain coach dépendra autant de son profil que du soutien offert par la direction pour sortir Manchester United de cette crise profonde.