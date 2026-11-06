Jamie Gittens : plusieurs clubs de Premier League et d’Europe suivent l’ailier de Chelsea en vue d’un prêt

Un prêt privilégié sans remise en cause du futur à Chelsea
Selon les informations de TeamTalk, Chelsea reste convaincu du potentiel de Gittens, estimé à 50 millions de livres sterling lors de son transfert en 2025 depuis Borussia Dortmund. Le club londonien ne souhaite pas se séparer définitivement du joueur, mais reconnaît qu’il doit accumuler des minutes pour retrouver confiance et forme.
Roma en pole pour un prêt en Serie A
Parmi les prétendants, le club italien de l’AS Roma apparaît comme un candidat sérieux. En quête de renforts offensifs pour la seconde partie de saison, et après avoir perdu du terrain dans la course à Endrick, les Romains considèrent Gittens comme une option intéressante. Ce prêt permettrait au joueur d’évoluer régulièrement dans un championnat tactique où il pourrait progresser.
L’Allemagne et la Premier League en alternatives solides
En plus de l’Italie, la Bundesliga reste une destination possible. RB Leipzig et Eintracht Francfort ont fait part de leur intérêt, offrant au joueur un retour dans un championnat qu’il maîtrise bien après son passage à Dortmund. Sur le plan national, quatre clubs anglais suivent la situation, notamment Leeds United, Sunderland, Everton et Crystal Palace, bien que certains dossiers présentent des contraintes particulières.
Cette situation reflète les défis de gestion sportive auxquels Chelsea fait face, avec un investissement important sur un jeune talent qui peine pour l’instant à s’imposer dans une équipe très compétitive.
Jamie Gittens, faute de temps de jeu à Chelsea, pourrait s'engager dans un prêt déterminant pour sa carrière dès janvier 2026, ciblant l'Italie ou l'Allemagne avec un intérêt également en Premier League.