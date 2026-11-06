Jamie Gittens : plusieurs clubs de Premier League et d’Europe suivent l’ailier de Chelsea en vue d’un prêt

Chelsea doit prendre une décision importante en janvier concernant l’avenir de Jamie Gittens. L’ailier anglais de 22 ans est étroitement surveillé par plusieurs clubs, dont Roma, RB Leipzig, Eintracht Francfort ainsi que plusieurs équipes de Premier League. Après un début de saison compliqué marqué par des blessures et aucune minute jouée en championnat, un prêt semble l’option privilégiée pour retrouver du temps de jeu.

Un prêt privilégié sans remise en cause du futur à Chelsea

Selon les informations de TeamTalk, Chelsea reste convaincu du potentiel de Gittens, estimé à 50 millions de livres sterling lors de son transfert en 2025 depuis Borussia Dortmund. Le club londonien ne souhaite pas se séparer définitivement du joueur, mais reconnaît qu’il doit accumuler des minutes pour retrouver confiance et forme.

Roma en pole pour un prêt en Serie A

Parmi les prétendants, le club italien de l’AS Roma apparaît comme un candidat sérieux. En quête de renforts offensifs pour la seconde partie de saison, et après avoir perdu du terrain dans la course à Endrick, les Romains considèrent Gittens comme une option intéressante. Ce prêt permettrait au joueur d’évoluer régulièrement dans un championnat tactique où il pourrait progresser.

L’Allemagne et la Premier League en alternatives solides

En plus de l’Italie, la Bundesliga reste une destination possible. RB Leipzig et Eintracht Francfort ont fait part de leur intérêt, offrant au joueur un retour dans un championnat qu’il maîtrise bien après son passage à Dortmund. Sur le plan national, quatre clubs anglais suivent la situation, notamment Leeds United, Sunderland, Everton et Crystal Palace, bien que certains dossiers présentent des contraintes particulières.

Cette situation reflète les défis de gestion sportive auxquels Chelsea fait face, avec un investissement important sur un jeune talent qui peine pour l’instant à s’imposer dans une équipe très compétitive.