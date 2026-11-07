Newcastle s’intéresse à Will Lankshear, buteur prometteur de Middlesbrough

Newcastle United manifeste un vif intérêt pour Will Lankshear, jeune attaquant de 21 ans évoluant à Middlesbrough, après un début de saison exceptionnel en Championship, selon des informations rapportées par talkSPORT.

Une percée remarquée en Championship

Depuis son arrivée à Middlesbrough en provenance de Tottenham pour une somme initiale de 10 millions de livres, Lankshear a enchaîné les performances de haut niveau, avec 13 buts en autant de matchs, positionnant le joueur en tête du classement des buteurs de la division. Cette série constitue le meilleur démarrage de saison pour un joueur de Middlesbrough depuis George Camsell en 1926.

Une surveillance accrue du côté de Newcastle

Le club de Newcastle United souhaite renforcer son attaque après le départ d’Alexander Isak l’été dernier. Malgré un investissement important d’environ 180 millions de livres dans des attaquants, les Magpies peinent à trouver la stabilité offensive recherchée. Dans ce contexte, l’éclosion de Lankshear intéresse fortement les recruteurs, qui avaient prévu d’observer de près sa prestation lors du déplacement de Middlesbrough à Wrexham. Toutefois, une blessure a privé plusieurs observateurs, dont les représentants de Newcastle, de le voir évoluer lors de cette rencontre.

Un profil suivi à l’international

Lankshear attire également l’attention sur la scène internationale. Thomas Tuchel avait prévu d’envoyer des recruteurs au match contre Wrexham, tandis que le joueur faisait partie de la liste élargie de 55 joueurs pour l’équipe d’Angleterre, sans toutefois rejoindre la sélection finale en raison de sa blessure.

Des enjeux et des défis pour un transfert

Le transfert de Lankshear vers Newcastle ne serait pas simple. Middlesbrough, actuellement en course pour la promotion en Premier League, compte sur son attaquant vedette, et son indisponibilité lors du match à Wrexham a notamment mis fin à une série de 11 matchs sans défaite. D’autre part, son contrat de cinq ans avec Middlesbrough ne comporte aucune clause de rachat pour Tottenham, ce qui renforce la position du club du nord de l’Angleterre sur ce dossier.

Malgré le risque inhérent à recruter un joueur sur la seule base d’une forme exceptionnelle en Championship, Newcastle pourrait envisager ce choix pour stabiliser son attaque, à condition que les analyses médicales et les rapports de scouting soient favorables.