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Chelsea veut sécuriser Levi Colwill face aux intérêts de Liverpool et Barcelone

dimanche 8 novembre 2026 - 14:15

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Chelsea se prépare à des discussions contractuelles importantes concernant Levi Colwill, jeune défenseur anglais clé de leur projet sportif à long terme. Alors que le joueur est sous contrat jusqu’en 2029, le club londoniens souhaite clarifier sa situation rapidement afin d’éviter toute incertitude dans la gestion de son effectif.

Chelsea veut sécuriser Levi Colwill face aux intérêts de Liverpool et BarceloneAngleterre

Un enjeu stratégique pour Chelsea

Levi Colwill, formé au club, est considéré comme un élément central pour l’avenir de l’équipe. Malgré quelques blessures qui ont freiné sa progression, sa valeur sportive et son potentiel de leadership restent intacts. Chelsea privilégie une prolongation de contrat avant que l’intérêt extérieur ne prenne de l’ampleur, notamment de la part de grands clubs européens.

Des sollicitations venues d’Angleterre et d’Espagne

Selon plusieurs sources, Liverpool et le FC Barcelone suivent de près Colwill. L’intérêt du club catalan est particulièrement marqué, avec des discussions internes autour d’une possible offre dès le mois de janvier. Chelsea reste vigilant face à ce contexte compétitif et prévoit d’entamer les négociations avec le joueur en début d’année prochaine.

Une valorisation élevée qui pourrait faire réfléchir

Bien que Chelsea ne souhaite pas vendre Colwill, une fourchette de transfert entre 65 et 75 millions de livres circulerait dans les intermédiaires. Une telle somme représente un dilemme pour le club, qui doit peser entre conserver un joueur de son académie à fort potentiel et répondre à une offre lucrative dans un marché financier tendu.

Préparations en cas d’évolution

En parallèle, Chelsea suit des jeunes défenseurs comme Jacobo Ramon (Como) et Koni De Winter (AC Milan), afin d’anticiper différents scénarios défensifs. Cependant, la priorité reste de verrouiller l’avenir de Levi Colwill, jugé indispensable pour la reconstruction de l’équipe.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Chelsea agit rapidement pour sécuriser sa pépite Levi Colwill face aux convoitises étrangères.

En clairColwill est un joueur formé au club et considéré comme un futur leader.
Le chiffre65-75 M£ : la somme évoquée pour son transfert potentiel.
La suiteNégociations prévues au début de l'année 2027 pour une prolongation.

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