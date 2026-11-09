Las Palmas reçoit Eldense pour un choc crucial en Liga SmartBank

Effectifs et enjeux du match
Pour cette confrontation, l’entraîneur de Las Palmas, Javi Calleja, pourra compter sur le retour de Justin Smith, suspendu lors de la dernière rencontre, ainsi que sur David Ruiz, de retour après une blessure d’un mois. La seule absence confirmée pour l’équipe locale est celle de Guille Macho, victime de petits problèmes physiques. Ce match sera diffusé en direct dans le programme « Punt a punt » à partir de 20h30.
Un match important pour Eldense qui veut stopper sa mauvaise série et pour Las Palmas qui veut profiter de l'avantage du terrain.