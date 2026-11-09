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Las Palmas reçoit Eldense pour un choc crucial en Liga SmartBank

lundi 9 novembre 2026 - 13:15

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Le Club Deportivo Eldense, en difficulté après deux revers consécutifs, affronte Las Palmas à Gran Canaria avec l’objectif clair de retrouver le chemin de la victoire. Cette rencontre s’inscrit dans une phase décisive pour Eldense qui cherche à s’éloigner de la zone de relégation tout en restant compétitif dans la course aux premières places de la Liga SmartBank.

Las Palmas reçoit Eldense pour un choc crucial en Liga SmartBankEspagne

Effectifs et enjeux du match

Pour cette confrontation, l’entraîneur de Las Palmas, Javi Calleja, pourra compter sur le retour de Justin Smith, suspendu lors de la dernière rencontre, ainsi que sur David Ruiz, de retour après une blessure d’un mois. La seule absence confirmée pour l’équipe locale est celle de Guille Macho, victime de petits problèmes physiques. Ce match sera diffusé en direct dans le programme « Punt a punt » à partir de 20h30.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

Un match important pour Eldense qui veut stopper sa mauvaise série et pour Las Palmas qui veut profiter de l'avantage du terrain.

Le chiffre2 défaites consécutives pour Eldense
L'enjeuEldense vise à s'éloigner de la zone de relégation
Le retourJustin Smith et David Ruiz disponibles pour Las Palmas

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