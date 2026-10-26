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Crystal Palace sous pression : Pierre Sage menacé après la défaite contre Newcastle

lundi 26 octobre 2026 - 13:15

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Crystal Palace traverse une période difficile en Premier League. Avec seulement deux victoires en huit rencontres depuis le début de saison, l’équipe anglaise occupe désormais la 17e place du classement, une position inquiétante qui met son entraîneur, Pierre Sage, sous forte pression.

Crystal Palace sous pression : Pierre Sage menacé après la défaite contre NewcastleAngleterre

Des résultats en berne et une défense en souffrance

Le dernier match à domicile contre Newcastle United s’est soldé par une défaite 2-0, accentuant le mécontentement des supporters. Crystal Palace a concédé 19 buts, le plus mauvais total de la division, malgré une attaque relativement active avec neuf buts marqués. Cette fragilité défensive est devenue un vrai handicap et explique en partie la situation délicate du club.

Un entraîneur sous surveillance et des alternatives envisagées

Arrivé avec une solide réputation après son succès à Lens en Ligue 1, Pierre Sage peine à imposer ses idées et à stabiliser son équipe, notamment en raison de la charge supplémentaire des compétitions européennes. Selon TALKSPORT, si la situation ne s’améliore pas, Crystal Palace envisagerait plusieurs profils pour le remplacer. Parmi eux figurent Sean Dyche, Thomas Frank et Vitor Pereira, tous trois connus pour leur expérience et leurs qualités tactiques. Robbie Keane est également évoqué comme un candidat plus audacieux, misant davantage sur la personnalité et l’ambition.

Des déclarations mesurées de Pierre Sage

Face à la pression croissante, Pierre Sage reste prudent et pragmatique. Il affirme que le club continue de croire en lui malgré les résultats décevants. Il met l’accent sur la recherche de solutions et l’amélioration continue de son équipe. Concernant son avenir, il précise que toute décision revient au conseil d’administration et que ses discussions récentes ont porté uniquement sur la préparation des matches.

Une équipe qui manque de cohésion défensive

Le début de match face à Newcastle laissait entrevoir un certain potentiel, avec des occasions créées par Daichi Kamada et Jean-Philippe Mateta. Mais les buts rapides encaissés en seconde période ont expédié la rencontre. Crystal Palace a semblé désemparé, manquant de confiance et de solidité pour renverser la situation.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir pour Crystal Palace

La situation actuelle du club est préoccupante, avec une défense très fragile et un entraîneur sous haute pression. Des options de remplacement sont sérieusement envisagées si les résultats ne s'améliorent pas rapidement.

En clairCrystal Palace navigue en zone de relégation après huit journées de championnat.
Pourquoi ça compteLa mauvaise solidité défensive compromet sérieusement les ambitions du club en Premier League.
La suitePlusieurs entraîneurs expérimentés sont envisagés pour un remplacement en cas de poursuite de la mauvaise série.

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