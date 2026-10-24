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Rayo Vallecano-Elche : confrontation sous tension à Vallecas avec un risque de suspension du match

samedi 24 octobre 2026 - 13:00

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Ce samedi, Elche se déplace à Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano dans un contexte particulièrement tendu, avec un risque élevé d’interruption du match. Cette rencontre reste à suivre avec attention, notamment via le programme Punt a punt d’À Punt Ràdio.

Rayo Vallecano-Elche : confrontation sous tension à Vallecas avec un risque de suspension du matchEspagne

Une ambiance électrique à Vallecas

Le match a été classé à haut risque suite aux fortes tensions entre les supporters du Rayo Vallecano et la direction du club, en particulier au sujet de son président Raúl Martín Presa. Des protestations sont annoncées de la part des fans locaux, qui pourraient lancer des objets en signe de contestation. Selon la Cadena SER, les joueurs du Rayo auraient même envisagé un geste symbolique en ne jouant pas la première minute du match afin de soutenir les manifestants.

Un contexte sportif contrasté

Sur le plan sportif, Elche vit une période favorable, ayant enchaîné trois journées sans défaite et montrant une solidité accrue à l’extérieur. L’équipe de Martín Anselmi compte se concentrer sur le terrain, malgré le contexte. Elle devra faire face à l’absence de Marc Aguado blessé, mais espère pouvoir aligner Fer Niño en attaque. Du côté du Rayo, Beñat San José pourra compter sur le retour de Pathé Ciss, gracié d’un carton jaune, tandis que l’engagement de Jorge de Frutos reste incertain.

Suivi en direct

Ce match sous haute tension sera diffusé en direct dans le cadre du programme Punt a punt d’À Punt Ràdio, permettant aux fans de suivre les évolutions sportives et extra-sportives de cette rencontre délicate.

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Décryptage FootLégende
À retenir pour ce Rayo-Elche

Une rencontre marquée par des tensions politiques au sein du club local et une forme sportive contrastée entre les deux équipes.

En clairLe match est à haut risque à cause des protestations des supporters envers le président du Rayo Vallecano.
Le chiffre3 journées sans défaite pour Elche avant ce déplacement délicat.

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