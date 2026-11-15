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Victor Boniface : Leverkusen ouvert à un prêt face à l’intérêt turc et italien

dimanche 15 novembre 2026 - 16:20

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Victor Boniface rencontre des difficultés pour obtenir du temps de jeu à Bayer Leverkusen, où il a disputé seulement 15 minutes en trois apparitions au cours de la saison. Cette situation a suscité des rumeurs quant à un possible départ en prêt dès le mercato hivernal, notamment en raison de l’intérêt émanant de clubs turcs et italiens, selon le journal Bild.

Victor Boniface : Leverkusen ouvert à un prêt face à l’intérêt turc et italienAllemagne

Des progrès physiques et un encadrement rassurant

Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer Leverkusen, a fait le point sur l’état du joueur. Il a rappelé que Boniface avait eu une période difficile en raison de problèmes physiques pendant son prêt au Werder Brême la saison précédente. Cependant, depuis son retour à l’entraînement en juin, ses progrès sont notables. Le dirigeant souligne qu’il participe à quasiment toutes les séances, démontrant une amélioration constante de sa condition.

Un prêt envisagé pour retrouver du temps de jeu

Pour Simon Rolfes, l’objectif principal pour Boniface reste de « retrouver sa meilleure forme progressivement grâce au temps de jeu ». Le club allemand suit donc la situation de près, restant en contact régulier avec le joueur et son entourage. Un prêt en janvier apparaît comme une option plausible pour favoriser cette progression, en tenant compte des sollicitations déjà reçues de Turquie et d’Italie.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Victor Boniface est en quête de plus de temps de jeu à Leverkusen, avec des pistes en Turquie et en Italie. Son club reste confiant quant à son évolution physique et pense à un prêt pour qu'il puisse s'affirmer.

En clairSeulement 15 minutes jouées cette saison au Bayer Leverkusen.
La suiteUn prêt en janvier est envisagé pour permettre à Boniface de retrouver du rythme.

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