Victor Boniface : Leverkusen ouvert à un prêt face à l’intérêt turc et italien

Des progrès physiques et un encadrement rassurant
Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer Leverkusen, a fait le point sur l’état du joueur. Il a rappelé que Boniface avait eu une période difficile en raison de problèmes physiques pendant son prêt au Werder Brême la saison précédente. Cependant, depuis son retour à l’entraînement en juin, ses progrès sont notables. Le dirigeant souligne qu’il participe à quasiment toutes les séances, démontrant une amélioration constante de sa condition.
Un prêt envisagé pour retrouver du temps de jeu
Pour Simon Rolfes, l’objectif principal pour Boniface reste de « retrouver sa meilleure forme progressivement grâce au temps de jeu ». Le club allemand suit donc la situation de près, restant en contact régulier avec le joueur et son entourage. Un prêt en janvier apparaît comme une option plausible pour favoriser cette progression, en tenant compte des sollicitations déjà reçues de Turquie et d’Italie.
Victor Boniface est en quête de plus de temps de jeu à Leverkusen, avec des pistes en Turquie et en Italie. Son club reste confiant quant à son évolution physique et pense à un prêt pour qu'il puisse s'affirmer.