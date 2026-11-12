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Niclas Füllkrug signe un retour surprenant en équipe d’Allemagne après ses succès avec Brême

jeudi 12 novembre 2026 - 16:10

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Niclas Füllkrug renoue avec le succès et fait son retour en équipe nationale allemande, récompensant un retour en forme impressionnant depuis son prêt au Werder Brême. L’attaquant avait connu une période délicate marquée par des blessures et peu de temps de jeu à West Ham puis à l’AC Milan avant de rebondir en Bundesliga.

Niclas Füllkrug signe un retour surprenant en équipe d’Allemagne après ses succès avec BrêmeAllemagne

Un retour inattendu en sélection

Après plus d’un an sans compétition internationale, Füllkrug a été rappelé dans la sélection allemande pour les matchs contre la Serbie et les Pays-Bas. Ce renfort intervient après qu’il est devenu le meilleur buteur de Bundesliga cette saison grâce à ses neuf buts pour le Werder Brême.

Rudi Völler, directeur sportif de la sélection, a souligné lors d’une émission que très peu auraient imaginé un tel come-back il y a seulement six mois. Le parcours difficile de l’attaquant, passé par des échecs à West Ham et Milan, avait fait douter de ses chances de revenir au plus haut niveau.

Fitness et expérience, clés du maintien au sommet

Völler a également insisté sur l’importance de la forme physique et de l’absence de blessures plutôt que sur l’âge pour continuer à évoluer en sélection. Pour lui, l’expérience de Füllkrug, à l’image de sa propre carrière prolongée jusqu’à la Coupe du monde 1994 à 34 ans, montre que la longévité est possible lorsqu’on reste en bonne condition.

Le joueur s’est trouvé un cadre familial et sécurisant au Werder Brême, où il se sent parfaitement intégré, ce qui a favorisé sa renaissance sportive et son retour en équipe nationale allemande.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Niclas Füllkrug illustre qu'un joueur peut renaître en revenant dans un environnement familier, et que la forme physique est essentielle pour perdurer en équipe nationale malgré une période difficile.

En clairFüllkrug est redevenu le meilleur buteur de Bundesliga et a regagné la sélection allemande.
Pourquoi ça compteSon retour montre que la persévérance et un cadre adapté peuvent faire renaître une carrière en berne.

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