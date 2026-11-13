Pablo Hernández : Honorer Jesús de Miguel en visant la montée avec le Castellón

Un hommage en mémoire de Jesús de Miguel
<pPablo Hernández a précisé qu'après une semaine difficile pour le groupe, le club avait sollicité la Ligue pour suspendre un match face à l'Eibar initialement prévu le vendredi précédent, afin de laisser le temps au collectif de se remettre. Le prochain rendez-vous à domicile contre l'Eldense, programmé le samedi 21 novembre au stade de Castàlia, sera l'occasion d'un hommage à De Miguel, considéré comme un joueur emblématique tant sur le plan sportif que personnel par le club et ses coéquipiers.
Se focaliser sur la rencontre contre Valladolid
Malgré la perte récente, l’entraîneur a insisté sur la nécessité pour son équipe de se concentrer sur le match du week-end contre le Real Valladolid. Conscient que l’adversaire reste en forme avec deux victoires récentes et un système de jeu efficace, Pablo Hernández a souligné que son équipe voulait et devait revenir à une dynamique victorieuse. Le Castellón reste sur un match nul face au Burgos et vise à récupérer ses bonnes sensations.
L'équipe du Castellón se remobilise après le décès de Jesús de Miguel pour atteindre son objectif sportif et honorer la mémoire de leur ancien joueur.