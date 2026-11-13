FootLégende

Pablo Hernández : Honorer Jesús de Miguel en visant la montée avec le Castellón

vendredi 13 novembre 2026 - 13:30

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

L’entraîneur du CD Castellón, Pablo Hernández, a évoqué la disparition tragique de l’ancien attaquant albinegre Jesús de Miguel survenue il y a dix jours à la suite d’un accident survenu lors d’un match. Pour lui, la meilleure manière d’honorer la mémoire du joueur est de poursuivre l’objectif fixé par le club : l’accession à la Liga Santander.

Pablo Hernández : Honorer Jesús de Miguel en visant la montée avec le CastellónEspagne

Un hommage en mémoire de Jesús de Miguel

<pPablo Hernández a précisé qu'après une semaine difficile pour le groupe, le club avait sollicité la Ligue pour suspendre un match face à l'Eibar initialement prévu le vendredi précédent, afin de laisser le temps au collectif de se remettre. Le prochain rendez-vous à domicile contre l'Eldense, programmé le samedi 21 novembre au stade de Castàlia, sera l'occasion d'un hommage à De Miguel, considéré comme un joueur emblématique tant sur le plan sportif que personnel par le club et ses coéquipiers.

Se focaliser sur la rencontre contre Valladolid

Malgré la perte récente, l’entraîneur a insisté sur la nécessité pour son équipe de se concentrer sur le match du week-end contre le Real Valladolid. Conscient que l’adversaire reste en forme avec deux victoires récentes et un système de jeu efficace, Pablo Hernández a souligné que son équipe voulait et devait revenir à une dynamique victorieuse. Le Castellón reste sur un match nul face au Burgos et vise à récupérer ses bonnes sensations.

Décryptage FootLégende
Focus sur le Castellón après la tragédie

L'équipe du Castellón se remobilise après le décès de Jesús de Miguel pour atteindre son objectif sportif et honorer la mémoire de leur ancien joueur.

En clairL'hommage officiel sera rendu lors du prochain match à domicile contre l'Eldense.
Pourquoi ça compteLa perte d'un joueur emblématique affecte le collectif qui doit surmonter l'épreuve pour atteindre ses objectifs.

Publier un commentaire

Sur le même thème


Fil RSS Facebook X YouTube Nous écrire
FootLégende, le terrain et ses grandes histoires

Info football, mercato et récits de légende

FootLégende suit l'actualité du ballon rond avec un regard clair sur les matchs, les transferts, les clubs majeurs et les joueurs qui marquent leur époque. Chaque jour, la rédaction sélectionne les faits forts pour aller vite, comprendre mieux et ne pas rater les dossiers qui comptent.

Fiches joueurs, résultats et culture foot

Le site construit aussi un espace plus complet autour des profils de joueurs, des performances, des palmarès, des trajectoires et des moments qui nourrissent la mémoire du football. L'objectif : proposer une lecture plus riche, plus propre et plus utile aux passionnés.

Accès Contact Mentions légales Vidéos Archives Recrutement Partenaires Devenir partenaire Boutique du supporter
Actualité Actu FOOT Mercato Ligue 1 Premier League Serie A Liga Champions League Chroniques
Joueurs à la une Kylian Mbappé Lionel Messi Cristiano Ronaldo Erling Haaland Lamine Yamal Ousmane Dembélé Neymar Paul Pogba
Clubs à la une PSG OM Lyon Real Madrid Barcelone Man City Liverpool Juventus
Classements & stats Classement Ligue 1 Classement Ligue 2 Premier League La Liga Serie A Buteurs Passeurs Programme TV
Services premium Fiches joueurs Paris sportifs Maillots Jeux Live Confidentialité
FOOTLEGENDE - TOUS DROITS RESERVES
www.footlegende.fr