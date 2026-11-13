Pablo Hernández : Honorer Jesús de Miguel en visant la montée avec le Castellón

L’entraîneur du CD Castellón, Pablo Hernández, a évoqué la disparition tragique de l’ancien attaquant albinegre Jesús de Miguel survenue il y a dix jours à la suite d’un accident survenu lors d’un match. Pour lui, la meilleure manière d’honorer la mémoire du joueur est de poursuivre l’objectif fixé par le club : l’accession à la Liga Santander.

Un hommage en mémoire de Jesús de Miguel

<pPablo Hernández a précisé qu'après une semaine difficile pour le groupe, le club avait sollicité la Ligue pour suspendre un match face à l'Eibar initialement prévu le vendredi précédent, afin de laisser le temps au collectif de se remettre. Le prochain rendez-vous à domicile contre l'Eldense, programmé le samedi 21 novembre au stade de Castàlia, sera l'occasion d'un hommage à De Miguel, considéré comme un joueur emblématique tant sur le plan sportif que personnel par le club et ses coéquipiers.

Se focaliser sur la rencontre contre Valladolid

Malgré la perte récente, l’entraîneur a insisté sur la nécessité pour son équipe de se concentrer sur le match du week-end contre le Real Valladolid. Conscient que l’adversaire reste en forme avec deux victoires récentes et un système de jeu efficace, Pablo Hernández a souligné que son équipe voulait et devait revenir à une dynamique victorieuse. Le Castellón reste sur un match nul face au Burgos et vise à récupérer ses bonnes sensations.