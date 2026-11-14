Reigan Heskey brille en sélection U19 malgré un début timide au FC Cologne

Une efficacité confirmée avec l’Angleterre U19
En l’espace de trois jours, Heskey a inscrit trois buts. Il avait d’abord marqué un doublé lors de la victoire 4-1 contre la Slovénie, débutant ainsi la phase de qualification de la deuxième ronde. Il a récidivé avec un nouveau but lors du succès 5-0 face à la Biélorussie. L’équipe anglaise conclura ce cycle de qualification mardi avec un dernier match contre l’Autriche, pays hôte du groupe.
Situation au FC Cologne
Depuis son transfert de Manchester City cet été, suivi de celui de Jahmai Simpson-Pusey, Heskey peine à s’imposer en club avec le FC Cologne, surnommé les Billy Goats. Son temps de jeu reste limité et il n’a pas encore trouvé le chemin des filets dans le championnat allemand. Le club disputera son prochain match de Ligue des Champions du groupe contre le Portugal, après des victoires difficiles face à la Suède et la Lituanie.
Malgré un temps de jeu réduit au FC Cologne, Heskey montre son potentiel et son efficacité avec l'équipe d'Angleterre U19 lors des qualifications européennes.