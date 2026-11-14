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Reigan Heskey brille en sélection U19 malgré un début timide au FC Cologne

samedi 14 novembre 2026 - 16:16

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Reigan Heskey, attaquant du FC Cologne et fils de l’ancien international Emile Heskey, se distingue une nouvelle fois au niveau international avec l’équipe d’Angleterre des moins de 19 ans. Malgré un début discret en club, où il totalise seulement 55 minutes de jeu toutes compétitions confondues et un unique but indirect par une passe décisive, il creuse son sillon dans les qualifications du championnat d’Europe U19.

Reigan Heskey brille en sélection U19 malgré un début timide au FC CologneAllemagne

Une efficacité confirmée avec l’Angleterre U19

En l’espace de trois jours, Heskey a inscrit trois buts. Il avait d’abord marqué un doublé lors de la victoire 4-1 contre la Slovénie, débutant ainsi la phase de qualification de la deuxième ronde. Il a récidivé avec un nouveau but lors du succès 5-0 face à la Biélorussie. L’équipe anglaise conclura ce cycle de qualification mardi avec un dernier match contre l’Autriche, pays hôte du groupe.

Situation au FC Cologne

Depuis son transfert de Manchester City cet été, suivi de celui de Jahmai Simpson-Pusey, Heskey peine à s’imposer en club avec le FC Cologne, surnommé les Billy Goats. Son temps de jeu reste limité et il n’a pas encore trouvé le chemin des filets dans le championnat allemand. Le club disputera son prochain match de Ligue des Champions du groupe contre le Portugal, après des victoires difficiles face à la Suède et la Lituanie.

Décryptage FootLégende
À retenir sur Reigan Heskey

Malgré un temps de jeu réduit au FC Cologne, Heskey montre son potentiel et son efficacité avec l'équipe d'Angleterre U19 lors des qualifications européennes.

En clair3 buts en 2 matches pour Heskey en équipe U19
Le chiffre55 minutes jouées pour Cologne depuis son arrivée
La suiteMatch décisif mardi contre l'Autriche en éliminatoires U19

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