Antonio Rüdiger honoré avant son adieu officiel à la sélection allemande

Antonio Rüdiger, défenseur du Real Madrid, vivra un moment fort ce lundi avant le match de Ligue des Nations entre l’Allemagne et les Pays-Bas à l’Olympiastadion de Berlin. L’Association allemande de football (DFB) organisera un hommage officiel pour son joueur, qui a annoncé sa retraite internationale en septembre dernier.

Un adieu à la hauteur d’une carrière internationale de 12 ans

Âgé de 33 ans, Rüdiger a décidé de mettre un terme à sa carrière en sélection après 86 matchs disputés. Débutée en mai 2014, sa carrière internationale s’achève donc dans sa ville natale, Berlin. La décision de prendre sa retraite découle d’une volonté de laisser sa place aux plus jeunes, comme il l’avait expliqué dans son communiqué.

Un joueur encore actif en club

Sur le plan sportif, Rüdiger est toujours sous contrat avec le Real Madrid, où il a disputé sept rencontres cette saison. Son contrat avec le club espagnol court jusqu’en 2027, garantissant sa présence au plus haut niveau pendant plusieurs années.