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Antonio Rüdiger honoré avant son adieu officiel à la sélection allemande

vendredi 13 novembre 2026 - 16:15

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Antonio Rüdiger, défenseur du Real Madrid, vivra un moment fort ce lundi avant le match de Ligue des Nations entre l’Allemagne et les Pays-Bas à l’Olympiastadion de Berlin. L’Association allemande de football (DFB) organisera un hommage officiel pour son joueur, qui a annoncé sa retraite internationale en septembre dernier.

Antonio Rüdiger honoré avant son adieu officiel à la sélection allemandeAllemagne

Un adieu à la hauteur d’une carrière internationale de 12 ans

Âgé de 33 ans, Rüdiger a décidé de mettre un terme à sa carrière en sélection après 86 matchs disputés. Débutée en mai 2014, sa carrière internationale s’achève donc dans sa ville natale, Berlin. La décision de prendre sa retraite découle d’une volonté de laisser sa place aux plus jeunes, comme il l’avait expliqué dans son communiqué.

Un joueur encore actif en club

Sur le plan sportif, Rüdiger est toujours sous contrat avec le Real Madrid, où il a disputé sept rencontres cette saison. Son contrat avec le club espagnol court jusqu’en 2027, garantissant sa présence au plus haut niveau pendant plusieurs années.

Décryptage FootLégende
Focus sur la carrière d'Antonio Rüdiger

Un joueur au sommet de sa carrière internationale qui tourne la page pour ouvrir la voie à la nouvelle génération.

Sélections86 matches joués avec l'Allemagne
Durée12 ans en équipe nationale
Contrat actuelJusqu'en 2027 avec le Real Madrid

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