Bundesliga : Bayer Leverkusen et SC Freiburg s’affrontent pour le haut du classement

Un duel décisif pour la tête du championnat
La rencontre se déroule à la BayArena, théâtre d’une confrontation serrée. SC Freiburg dispose d’une motivation supplémentaire : s’imposer aujourd’hui leur permettrait de reprendre la première place du classement. Bayer Leverkusen, de son côté, peut dépasser Freiburg en cas de succès avec au moins deux buts d’écart.
Compositions confirmées
Les deux clubs alignent leurs formations officielles. Leverkusen débute avec Flekken dans les buts, une défense composée de Quansah, Tapsoba, Medina et Gutiérrez, un milieu avec Fernández et García, et un trio offensif Diaby, Maza et Moreira, soutenus par Schick.
Freiburg ouvre avec Backhaus dans le but, une défense à quatre incluant Treu, Ginter, Lienhart et Makengo, un milieu avec Eggestein et Engelhardt, ainsi que des offensifs Beste, Scherhant, Goto et Matanovic.
Le match entre Leverkusen et Freiburg est crucial pour la course en tête du championnat, avec des enjeux clairs pour les deux formations.