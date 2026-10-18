Bundesliga : Bayer Leverkusen et SC Freiburg s’affrontent pour le haut du classement

Ce dimanche après-midi, Bayer Leverkusen reçoit SC Freiburg dans le cadre de la sixième journée de Bundesliga. Ce duel entre le troisième et le quatrième du championnat oppose deux équipes ayant débuté la saison sur une dynamique positive.

Un duel décisif pour la tête du championnat

La rencontre se déroule à la BayArena, théâtre d’une confrontation serrée. SC Freiburg dispose d’une motivation supplémentaire : s’imposer aujourd’hui leur permettrait de reprendre la première place du classement. Bayer Leverkusen, de son côté, peut dépasser Freiburg en cas de succès avec au moins deux buts d’écart.

Compositions confirmées

Les deux clubs alignent leurs formations officielles. Leverkusen débute avec Flekken dans les buts, une défense composée de Quansah, Tapsoba, Medina et Gutiérrez, un milieu avec Fernández et García, et un trio offensif Diaby, Maza et Moreira, soutenus par Schick.

Freiburg ouvre avec Backhaus dans le but, une défense à quatre incluant Treu, Ginter, Lienhart et Makengo, un milieu avec Eggestein et Engelhardt, ainsi que des offensifs Beste, Scherhant, Goto et Matanovic.