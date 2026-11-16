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La sélection anglaise met fin à l’invincibilité espagnole et domine le groupe C de la Ligue des Nations

lundi 16 novembre 2026 - 13:45

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L’équipe d’Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, a remporté une victoire 3-2 face à l’Espagne de Luis de la Fuente au stade Metropolitano, mettant fin à une série impressionnante de 44 matches sans défaite pour les Espagnols. Grâce à ce succès, l’Angleterre termine en tête du groupe C et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

La sélection anglaise met fin à l’invincibilité espagnole et domine le groupe C de la Ligue des NationsEspagne

Déroulement du match

La rencontre a débuté avec une forte pression anglaise qui a rapidement déstabilisé l’équipe espagnole. Bien qu’ayant dominé, l’Angleterre n’a ouvert le score qu’à la fin de la première mi-temps grâce à Harry Kane, qui a converti un penalty provoqué par Pau Cubarsí.

Malgré des ajustements tactiques de Luis de la Fuente à la pause, l’Angleterre a creusé l’écart avec deux nouveaux buts : un de Ezri Konsa sur corner et un autre de Ben White sur une contre-attaque rapide. L’Espagne semblait en difficulté, mais Lamine Yamal a provoqué un penalty suivie de l’expulsion d’Elliot Anderson, offrant une opportunité de revenir dans le match.

Mikel Oyarzábal a réduit l’écart grâce au penalty et Nico Williams a inscrit un deuxième but, ravivant les espoirs espagnols. Malgré plusieurs occasions espagnoles en fin de match pour égaliser, le gardien anglais James Trafford a multiplié les arrêts, assurant la victoire de son équipe.

Conséquences et prochaines échéances

Cette défaite prive l’Espagne de la première place du groupe et l’oblige désormais à affronter un champion de groupe lors des quarts de finale en demi-finale retour à l’extérieur. L’équipe espagnole jouera l’aller de ce tour à domicile, le 25 mars au stade Mestalla, face à l’une des équipes suivantes : France, Portugal, ou le vainqueur du groupe B (Pays-Bas ou Grèce).

Décryptage FootLégende
À retenir

La défaite contre l'Angleterre met fin à une série historique d'invincibilité espagnole et repositionne les enjeux pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

Fin de série44 matches sans défaite s'arrêtent face à l'Angleterre.
Nouvelle hiérarchieL'Angleterre termine première du groupe C et se qualifie directement.
ProgrammeL'Espagne recevra l'équipe adverse au Mestalla le 25 mars avant la demi-finale retour à l'extérieur.

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