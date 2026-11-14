Chelsea et Manchester United en lice pour le milieu croate Martin Baturina à 80 millions d’euros

Deux clubs anglais de premier plan, Chelsea et Manchester United, ont entamé des contacts directs avec le club italien de Como concernant le transfert du milieu offensif croate Martin Baturina. Bien que la situation soit encore exploratoire et loin d’un accord final, les contours du dossier commencent à se dessiner.

Un duel anglais pour Baturina

Baturina, âgé de 23 ans, est suivi depuis plusieurs mois par différents clubs importants. Chelsea et Manchester United apparaissent comme les clubs les plus actifs pour obtenir des informations sur sa disponibilité. D’autres équipes telles que Tottenham, Aston Villa et Newcastle United observent également la situation, tandis que des clubs allemands comme le Bayern Munich et RB Leipzig pourraient s’immiscer en cas d’évolution du marché.

Une valorisation à 80 millions d’euros

Le principal point de tension réside dans l’évaluation financière du joueur. Como, qui n’a pas vocation à vendre facilement, fixe le prix aux alentours de 80 millions d’euros. Cependant, Chelsea et Manchester United estiment la valeur réelle de Baturina plutôt proche des 60 millions d’euros, creusant ainsi un écart d’au moins 20 millions entre l’offre et les attentes.

Profil et ambitions du joueur

Baturina ne pousse pas à un départ mais affiche une confiance en ses capacités et une ambition de progresser au plus haut niveau. Son style de jeu, caractérisé par sa maîtrise technique, sa capacité à lier les phases offensives et sa qualité de passe, lui vaut des comparaisons stylistiques avec Luka Modric. Cette saison, il a contribué à 13 buts en 38 rencontres sous les ordres de Cesc Fàbregas, jouant un rôle essentiel dans la construction du jeu de Como.

Une opération complexe pour Chelsea

Pour Chelsea, l’intérêt est évident : un jeune milieu créatif, techniquement doué et tactiquement instruit correspond au profil recherché. Reste à savoir si le club est prêt à aligner 80 millions d’euros ou s’il maintiendra sa position, espérant voir Como réduire ses exigences. La prudence est de mise puisque Como tente également de conserver d’autres éléments clés, ce qui pourrait rendre la négociation plus difficile.

Pour l’instant, les discussions restent au stade préliminaire, mais un accord pourrait advenir si les parties parviennent à combler leur différend sur la valeur du joueur.