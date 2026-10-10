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Real Madrid – Villarreal : un défi majeur pour poursuivre la série

samedi 10 octobre 2026 - 11:55

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Après la trêve internationale, le Villarreal se prépare à un déplacement périlleux au Santiago Bernabéu, où il affrontera le Real Madrid. L’équipe jaune, en pleine bonne forme avec deux succès de suite, vise un troisième succès consécutif afin de confirmer son élan dans l’élite espagnole.

Real Madrid – Villarreal : un défi majeur pour poursuivre la sérieEspagne

Un effectif amoindri chez le sous-marin jaune

Le coach Iñigo Pérez doit composer avec plusieurs absences et incertitudes. Tajon Buchanan, blessé lors de son dernier match avec la sélection canadienne, est forfait. Quant à Juan Foyth et Santi Comesaña, leur disponibilité reste fragile après leurs récentes blessures. Par ailleurs, Nathan Saliba, Tani Oluwaseyi et Alex Freeman devraient débuter sur le banc puisqu’ils n’ont repris l’entraînement collectif que récemment.

Suivez le match en direct

Le choc Real Madrid – Villarreal sera diffusé en direct dans l’émission Punt a punt sur À Punt Ràdio, à partir de 21 heures, permettant aux fans de suivre le déroulement de la rencontre en temps réel.

Décryptage FootLégende
Points clés avant Real Madrid - Villarreal

Une confrontation importante qui teste la capacité du Villarreal à maintenir sa dynamique, malgré des absences notables dans l'effectif.

En clairVillarreal cherche sa troisième victoire consécutive lors de ce déplacement difficile.
Le chiffre21h : heure de diffusion en direct sur À Punt Ràdio.

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