Real Madrid – Villarreal : un défi majeur pour poursuivre la série

Un effectif amoindri chez le sous-marin jaune
Le coach Iñigo Pérez doit composer avec plusieurs absences et incertitudes. Tajon Buchanan, blessé lors de son dernier match avec la sélection canadienne, est forfait. Quant à Juan Foyth et Santi Comesaña, leur disponibilité reste fragile après leurs récentes blessures. Par ailleurs, Nathan Saliba, Tani Oluwaseyi et Alex Freeman devraient débuter sur le banc puisqu’ils n’ont repris l’entraînement collectif que récemment.
Suivez le match en direct
Le choc Real Madrid – Villarreal sera diffusé en direct dans l’émission Punt a punt sur À Punt Ràdio, à partir de 21 heures, permettant aux fans de suivre le déroulement de la rencontre en temps réel.
Une confrontation importante qui teste la capacité du Villarreal à maintenir sa dynamique, malgré des absences notables dans l'effectif.