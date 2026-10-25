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Bundesliga J7 : Hoffenheim accueille Leverkusen avec des ambitions de victoire

dimanche 25 octobre 2026 - 14:45

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Ce dimanche après-midi, Hoffenheim affronte Bayer Leverkusen lors de la 7e journée de Bundesliga. Les deux clubs affichent un bon début de saison et vont s’appuyer sur leurs récentes performances pour tenter de décrocher un nouveau succès.

Bundesliga J7 : Hoffenheim accueille Leverkusen avec des ambitions de victoireAllemagne

Le contexte avant la rencontre

Hoffenheim, entraîné par Christian Ilzer, vient de s’imposer 2-1 contre Borussia Mönchengladbach en championnat et a également réalisé une belle prestation européenne en battant Lyon 3-0 jeudi dernier en Ligue Europa. Forts de cette dynamique, les joueurs locaux veulent confirmer leur progression devant leur public.

De leur côté, Bayer Leverkusen, sous la houlette de Carles Martinez, reste sur trois victoires consécutives en Bundesliga, dont un succès remontée 2-1 contre Freiburg. La formation visiteuse cherche à poursuivre sa série positive et à accroître son avance au classement.

Composition des équipes pour le match

Hoffenheim aligne sa composition suivante : Baumann – Coufal, Kabak, Machida, Rots – Avdullahu, Burger – Prass, Asllani, Hlozek – Lemperle.

Leverkusen répond avec : Flekken – Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez – Garcia, Fernandez – Diaby, Maza, Tella – Schick.

Le coup d’envoi est prévu à 15h30 CET à la SNP Arena.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir avant Hoffenheim - Leverkusen

Les deux équipes abordent cette rencontre sur une bonne dynamique et avec des ambitions de confirmer leurs résultats récents.

En clairHoffenheim a récemment brillé en Ligue Europa avec une victoire 3-0 face à Lyon.
La suiteLeverkusen reste sur une série positive de trois victoires consécutives en Bundesliga.

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