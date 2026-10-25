Bundesliga J7 : Hoffenheim accueille Leverkusen avec des ambitions de victoire

Ce dimanche après-midi, Hoffenheim affronte Bayer Leverkusen lors de la 7e journée de Bundesliga. Les deux clubs affichent un bon début de saison et vont s’appuyer sur leurs récentes performances pour tenter de décrocher un nouveau succès.

Le contexte avant la rencontre

Hoffenheim, entraîné par Christian Ilzer, vient de s’imposer 2-1 contre Borussia Mönchengladbach en championnat et a également réalisé une belle prestation européenne en battant Lyon 3-0 jeudi dernier en Ligue Europa. Forts de cette dynamique, les joueurs locaux veulent confirmer leur progression devant leur public.

De leur côté, Bayer Leverkusen, sous la houlette de Carles Martinez, reste sur trois victoires consécutives en Bundesliga, dont un succès remontée 2-1 contre Freiburg. La formation visiteuse cherche à poursuivre sa série positive et à accroître son avance au classement.

Composition des équipes pour le match

Hoffenheim aligne sa composition suivante : Baumann – Coufal, Kabak, Machida, Rots – Avdullahu, Burger – Prass, Asllani, Hlozek – Lemperle.

Leverkusen répond avec : Flekken – Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez – Garcia, Fernandez – Diaby, Maza, Tella – Schick.

Le coup d’envoi est prévu à 15h30 CET à la SNP Arena.