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Arsenal pourrait transférer Viktor Gyokeres, un attaquant à 63,5 millions de livres

dimanche 25 octobre 2026 - 13:10

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Arsenal fait face à un dilemme avec son attaquant Viktor Gyokeres, recruté en 2025 pour 63,5 millions de livres en provenance du Sporting CP. Malgré un contrat courant jusqu’en 2030, le joueur de 28 ans ne s’impose pas comme un titulaire indiscutable sous la direction de Mikel Arteta.

Arsenal pourrait transférer Viktor Gyokeres, un attaquant à 63,5 millions de livresAngleterre

Performances et rôle actuel

Gyokeres a participé à 65 matches avec Arsenal, inscrivant 21 buts et délivrant cinq passes décisives, contribuant notamment au titre de Premier League décroché la saison dernière et à la qualification du club pour la finale de la Ligue des Champions. Toutefois, cette saison, il n’a débuté qu’une fois en championnat et deux fois en Ligue des Champions, signe qu’il n’est pas au premier plan des choix de l’entraîneur.

Vers un transfert dès janvier ?

Face à ce contexte, une sortie du joueur est envisagée dès le mercato hivernal. Gyokeres souhaiterait davantage de temps de jeu, ce que le club ne semble pas prêt à lui garantir. Arsenal avait également tenté de recruter Julian Alvarez durant l’été, témoignant de la volonté de renforcer cette position.

Intérêt de plusieurs clubs

Le profil de Gyokeres suscite l’attention de clubs en Espagne, en Angleterre, en Italie et en Allemagne, avec notamment des intérêts évoqués du côté de l’Atlético Madrid. Arsenal pourrait donc étudier différentes propositions, même si un retour intégral de l’investissement initial paraît improbable.

Décision basée sur la stratégie sportive

La direction et l’entraîneur ont désormais à décider en fonction des perspectives d’effectif. Si un nouvel attaquant est engagé, Gyokeres deviendra une option secondaire à céder pour libérer place et budget.

Décryptage FootLégende
Ce que cela signifie pour Arsenal

Viktor Gyokeres, malgré un coût important, ne fait plus partie des plans principaux d'Arsenal et pourrait rapidement être transféré.

En clairPeu utilisé cette saison, Gyokeres ne correspond plus aux ambitions offensives du club.
La suiteUn transfert dès janvier ou l’été prochain est probable, avec plusieurs clubs intéressés.

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