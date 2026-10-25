Reial Societat – Llevant : les Granotes veulent prolonger leur série positive à Anoeta

Le Llevant fait face à un nouveau défi ce week-end en affrontant la Reial Societat à Anoeta. Le club valencien souhaite capitaliser sur sa dynamique favorable, puisque lors des trois dernières journées, il n’a pas connu la défaite. Fort d’une confiance notable, notamment après sa victoire mercredi face à l’Athletic Club, l’équipe cherche à confirmer son regain de forme.

Une rencontre sous tension à Anoeta

La Reial Societat, actuellement cinquième au classement, reste une équipe solide et performante, rendant le défi d’autant plus important pour le Llevant. Sur le plan des effectifs, l’entraîneur Luís Castro devra composer sans Dela ni Bardeli, indisponibles pour cette rencontre, mais pourra compter sur le retour de Hugo Sotelo, qui pourrait obtenir quelques minutes de jeu.

Les supporters et les passionnés de Liga pourront suivre cette rencontre en direct à partir de 18h30 via le programme « Punt a punt » sur À Punt Ràdio.