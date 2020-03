Real – Barça : pression, enjeu… Setien est chaud avant le Clasico !

L’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien, s’est exprimé en point presse à propos du Clasico face au Real Madrid qui aura lieu ce dimanche soir.

Lorsqu’il entraînait encore le Betis Séville, Setien avait réussi notamment à gagner deux fois contre le Real à Santiago Bernabeu. Alors que se profile son premier Clasico Real – Barça, en tant qu’entraîneur des Blaugrana, il n’a pas caché son impatience avant ce duel. « La vérité est que cela me rendrait très excité de gagner ce Clasico. » Le technicien a souligné le fait que la charge « émotionnelle » sera forcément exceptionnelle pour lui. Jusqu’à présent, Quique Setien se contentait de voir le Clasico en étant « assis sur le canapé » ou dans le stade. Au niveau du classement de la Liga, c’est le FC Barcelone qui est leader. Les Blaugrana ont deux points d’avance sur le Real Madrid.

Forcément, les Barcelonais feraient une très belle opération s’ils parvenaient à vaincre les Merengue ce soir. « Cela pourrait être un jour important car une victoire nous donnerait un avantage. Je ne sais pas si ce serait suffisant. Nous avons déjà vu des choses très étranges dans le football. (…) On n’oublie pas les points et le classement, mais c’est un Clasico », a-t-il analysé. Puis Setien a mis la pression sur Zinedine Zidane et ses troupes avant ce Real Madrid – FC Barcelone très attendu. « Pour Madrid, c’est sûrement un match vital, beaucoup plus important que pour nous en termes de situation au classement. » Quique Setien a le sentiment que ce sera un duel « très important » dans le cadre de la 26e journée de Liga.

Setien s’attend à un match assez ouvert

« Si on gagne, on les met à cinq points », a-t-il rappelé. Pour réussir à prendre trois points au Stade Santiago Bernabeu, Setien a déjà un plan en tête. Prudemment, il a décidé de ne pas le dévoiler en point presse. « Je ne vais pas vous dire le plan évidemment ou ce que nous allons faire. Nous n’allons pas, non plus, donner d’indices au rival. » Une chose est sûre, le Barça ne misera pas sur la carte défensive pour faire la différence. « Nous allons essayer de faire mieux que le rival et voir ce que ça donnera. » Au cours des dernières années, le FC Barcelone a réussi à gagner huit de ses onze matches disputés à Madrid. Pour Quique Setien, « le passé ne compte plus » et « tous les matches sont différents ».

Le technicien n’a « aucun doute » sur le fait que le Real « n’est pas une équipe contemplative qui vous attend et se replie » dans son camp. Il s’attend à voir une formation « courageuse » qui « pressera » régulièrement l’escouade catalane. Setien est persuadé que les Merengue vont rendre « les choses difficiles » à son équipe « dès le début ». Le 18 décembre dernier, le match aller Barça – Real n’avait pas été flamboyant. Au final, les deux équipes s’étaient séparées sur le score nul et vierge de 0 à 0. Forcément, on attend un peu mieux de ce Clasico qui promet beaucoup sur le papier notamment pour les raisons évoquées par Setien.

Images de IconSport