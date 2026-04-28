Tops buteurs : Harry Kane intouchable, Mbappé décroche du podium

La bataille pour le Soulier d’or européen continue de livrer son verdict. À quelques semaines de la fin de saison, les meilleurs artificiers du continent affinent leurs statistiques… et Harry Kane semble déjà avoir fait le break dans le classement des Tops buteurs.

Encore buteur ce week-end avec le Bayern Munich, l’attaquant anglais culmine désormais à 33 buts en 28 matches, avec une avance confortable sur ses poursuivants.

Derrière lui, la surprise vient du Japonais Ayase Ueda. L’attaquant du Feyenoord, auteur d’un doublé face à Groningue, totalise 25 buts et s’installe solidement à la deuxième place.

Le podium est complété par Luis Suárez, efficace avec le Sporting CP, qui affiche 24 réalisations en 27 matches.

Mbappé glisse, Haaland reste en embuscade

Longtemps dans le trio de tête, Kylian Mbappé a perdu du terrain. Malgré son but face au Betis, le Français du Real Madrid pointe désormais au pied du podium avec 24 buts.

Juste derrière, Erling Haaland reste dans la course. Le Norvégien de Manchester City compte lui aussi 24 buts, mais avec un nombre de matches plus élevé.

Le classement reste très ouvert derrière le quinté de tête. Paul Onuachu (Trabzonspor) s’accroche avec 22 buts, suivi de Vedat Muriqi et Vangelis Pavlidis, tous deux à 21 réalisations.

Plus bas, Igor Thiago et Eldor Shomurodov complètent le top 10, confirmant la diversité des profils et des championnats représentés.

À ce stade de la saison, une chose semble claire : Harry Kane tient la corde. Mais dans une fin d’exercice où chaque match compte, la hiérarchie peut encore évoluer.

Le sprint final est lancé… et les buteurs européens n’ont pas fini de faire trembler les filets.

Le classement des tops buteurs européens