Top buts : Sergio Ramos et le coup de tête de la Decima !

À la 93e minute de la finale de Ligue des champions 2014, Sergio Ramos a inscrit l’un des buts les plus décisifs de l’histoire. Une tête salvatrice qui a relancé le Real Madrid et ouvert la voie à la mythique “Decima”.

Le 24 mai 2014, à Lisbonne, le Real Madrid est au bord du gouffre face à l’Atlético. Pendant plus de 90 minutes, les Colchoneros tiennent leur exploit et semblent filer vers un sacre historique. En face, les Madrilènes doutent, s’agacent, voient leur rêve de dixième Ligue des champions leur échapper.

Dans le temps additionnel, un dernier espoir se présente. Corner pour le Real. Luka Modrić s’élance et envoie un ballon parfait dans la surface. Sergio Ramos surgit et place une tête puissante. Le ballon termine au fond des filets. Égalisation à la 93e minute. Le stade explose, le match bascule.

Une tête pour éviter l’effondrement

Ce coup de tête ne se contente pas de sauver le Real Madrid, il change le destin d’un club. Mentalement touché, l’Atlético ne se relèvera pas. En prolongation, les hommes de Carlo Ancelotti déroulent et s’imposent 4-1, décrochant enfin cette “Decima” tant attendue.

Avec ce but, Sergio Ramos entre définitivement dans la légende. Un geste simple, mais chargé d’une portée immense. Ce soir-là, il n’a pas seulement égalisé. Il a écrit l’une des pages les plus marquantes de l’histoire du football.