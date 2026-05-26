FC Barcelone : accélération pour Julian Alvarez mais un plan B s’active déjà en coulisse

Le FC Barcelone passe clairement à l’offensive pour son futur numéro 9. Et selon plusieurs sources espagnoles, Julian Alvarez reste la priorité absolue des Blaugranas.

D’après les informations dévoilées dans l’émission El Chiringuito, les discussions auraient déjà débuté entre le Barça et l’Atlético de Madrid autour de l’international argentin.

Le journaliste José Alvarez a notamment révélé que les deux clubs étaient déjà en contact, tandis que le joueur attendrait un signal concret du club catalan pour avancer définitivement dans ce dossier.

Dans une intervention relayée sur X par El Chiringuito TV, le journaliste espagnol a donné les dernières tendances autour du dossier Julian Alvarez.

🚨 INFORMACIÓN de @10JoseAlvarez 🚨 💣 « ATLETI y BARÇA ya están NEGOCIANDO por JULIÁN ». — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv)

May 26, 2026

Julian Alvarez donne sa priorité au Barça

Après deux saisons passées sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez semble prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Malgré une proposition de prolongation XXL formulée par les Colchoneros, avec un salaire estimé à 10 millions d’euros nets par an, l’attaquant argentin n’a toujours pas donné son accord.

Toujours selon la presse espagnole, l’ancien joueur de Manchester City privilégierait une arrivée au FC Barcelone plutôt qu’un départ vers le Paris Saint-Germain, pourtant également très intéressé.

Le principal obstacle reste évidemment financier. L’Atlético réclamerait plus de 100 millions d’euros pour laisser partir son attaquant vedette, un montant particulièrement compliqué à assumer pour le Barça malgré une situation économique légèrement plus stable ces derniers mois.

Un plan B déjà ciblé par Deco

Conscient de la difficulté du dossier Alvarez, le FC Barcelone ne veut cependant pas perdre de temps. Deco, le directeur sportif catalan, aurait déjà activé plusieurs alternatives.

Toujours selon El Chiringuito et Mundo Deportivo, le dirigeant portugais se trouvait récemment à Londres afin d’avancer sur la piste João Pedro. L’attaquant brésilien de Chelsea plaît énormément aux Blaugranas grâce à sa polyvalence offensive et à son profil plus accessible financièrement.

Chelsea serait disposé à discuter d’un transfert autour de 70 millions d’euros, soit un montant nettement inférieur à celui réclamé pour Julian Alvarez.

Auteur d’une saison solide en Premier League, João Pedro apparaît désormais comme le véritable plan B du Barça si les négociations avec l’Atlético venaient à échouer.

Avec le départ de Robert Lewandowski, le recrutement d’un nouveau buteur est devenu la priorité absolue du club catalan. Hansi Flick souhaite rapidement disposer d’un numéro 9 capable de porter l’attaque blaugrana aux côtés de Lamine Yamal et Raphinha.

Mais entre les contraintes financières, la concurrence du PSG et les exigences de l’Atlético de Madrid, le dossier Julian Alvarez s’annonce particulièrement complexe.

Une chose est certaine : le FC Barcelone veut éviter de revivre les longues sagas mercato des dernières années et travaille déjà activement sur plusieurs scénarios pour boucler rapidement son futur attaquant.