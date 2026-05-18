FC Barcelone : trois nouveaux noms émergent pour remplacer Robert Lewandowski

Le FC Barcelone accélère en coulisses pour trouver le successeur de Robert Lewandowski. Après l’annonce officielle du départ du buteur polonais, les dirigeants catalans multiplient les pistes afin d’éviter toute mauvaise surprise sur le marché des transferts.

Si les dossiers Julian Alvarez et João Pedro restent toujours actifs, le club blaugrana commence sérieusement à envisager d’autres alternatives.

Le Barça veut tourner rapidement la page Lewandowski

Le départ de Robert Lewandowski laisse un immense vide dans le secteur offensif du Barça. En quatre saisons sous les couleurs catalanes, l’attaquant polonais aura marqué 119 buts en 191 rencontres tout en remportant plusieurs trophées nationaux.

Mais avec son départ désormais acté, les dirigeants barcelonais veulent rapidement sécuriser l’arrivée d’un nouveau numéro 9 avant le début de la Coupe du Monde 2026.

La priorité du club restait Julian Alvarez. L’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid plaisait énormément au staff catalan, mais l’opération s’annonce extrêmement compliquée financièrement, d’autant que le PSG surveille également le dossier.

Dans le même temps, la piste João Pedro s’est refroidie. L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc de Chelsea pourrait modifier les plans des Blues, le technicien espagnol souhaitant observer son effectif avant de valider certains départs.

Face aux difficultés rencontrées sur ses dossiers prioritaires, le FC Barcelone a activé plusieurs solutions de secours.

Selon la Cadena SER, le nom de Lautaro Martinez est revenu avec insistance dans les discussions internes. Déjà suivi par le passé, l’attaquant de l’Inter Milan continue de séduire par son profil complet, son agressivité et son efficacité devant le but.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec le club italien, l’international argentin représenterait toutefois une opération particulièrement coûteuse pour les finances barcelonaises.

Mikel Oyarzabal et Dusan Vlahovic également ciblés

Le Barça étudie aussi la piste menant à Mikel Oyarzabal. L’attaquant de la Real Sociedad possède l’avantage de parfaitement connaître la Liga et le football espagnol.

Son profil polyvalent plaît énormément en interne, notamment sa capacité à évoluer aussi bien dans l’axe que sur un côté offensif.

Enfin, le nom de Dusan Vlahovic circule encore du côté de Barcelone. L’attaquant serbe, qui pourrait quitter la Juventus librement, représenterait une option financièrement beaucoup plus accessible.

Toutefois, selon plusieurs médias espagnols, il ne s’agirait pas de la priorité absolue des dirigeants catalans.

Le directeur sportif Deco sait que le choix du futur numéro 9 sera capital pour la suite du projet sportif du Barça.

Avec le départ de Lewandowski et la blessure récente de Fermin Lopez, le club catalan entre dans une période de transition importante sur le plan offensif.

Entre contraintes financières, concurrence du PSG et concurrence anglaise, le dossier du futur avant-centre promet déjà d’animer tout le mercato estival en Catalogne.