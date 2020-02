Mercato / PSG : mais à quoi joue vraiment Neymar ?

L’attaquant Neymar (PSG) ne fait rien pour améliorer sa relation avec les dirigeants du FC Barcelone…

Rappelons tout d’abord que l’international brésilien avait engagé deux procédures judiciaires contre le Barça. La première était liée au versement partiel d’une prime liée à une prolongation de contrat. La seconde, quant à elle, était en lien avec des arriérés de salaire. Selon El Mundo, Neymar a décidé d’attaquer une nouvelle fois le club catalan en justice !

Cette fois, la superstar du PSG veut récupérer sa part du gâteau à propos d’un « contentieux qui a opposé le Barça et le fisc espagnol lors de la signature du Brésilien en 2013 ». A l’époque, « les montages financiers opérés à travers de contrats d’image fictifs, pour faciliter son transfert de Santos, avaient été considérés comme des rémunérations masquées pour le joueur ».

Neymar prend un énorme risque

Du coup, Neymar et ses conseillers juridiques mettent en avant le fait qu’il faut appliquer « un autre taux d’imposition que celui annoncé dans un premier temps ». Apparemment, le fisc lui avait demandé de payer une somme… et « Ney » aimerait bien se faire, en quelque sorte, « rembourser ». Il réclame donc un montant conséquent d’environ « 6,5 millions d’euros » au FC Barcelone en ce mois de février 2020 !

A vrai dire, on peut se demander à quoi joue Neymar… En effet, ce n’est pas en attaquant fréquemment l’écurie espagnole, en justice, qu’il maximisera ses chances d’y revenir un jour… Les dirigeants et les supporters n’ont pas la mémoire courte au Camp Nou. Ils pourraient choisir de ne pas dégainer et donc renoncer à s’offrir Neymar lors du prochain mercato estival.

