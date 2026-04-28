Al Nassr : Le rêve d’un trio Ronaldo – Salah et Mané se précise 

Un scénario qui fait rêver. Alors que Mohamed Salah a annoncé son départ de Liverpool, une destination inattendue prend de l’ampleur : l’Arabie saoudite… et plus précisément Al Nassr.

Le club saoudien ambitionne de frapper très fort lors du prochain mercato en attirant la star égyptienne pour former une attaque de rêve aux côtés de Cristiano Ronaldo.

Selon plusieurs médias saoudiens, l’entraîneur Jorge Jesus pousse en interne pour finaliser l’arrivée de Salah. Mais deux éléments restent déterminants : la prolongation du coach portugais et la concurrence d’autres clubs du Golfe.

À 33 ans, l’ancien joueur de la Roma s’apprête à tourner la page d’Anfield après près d’une décennie exceptionnelle. Sa décision finale sera donc cruciale dans ce dossier.

Possible retrouvailles entre Salah et Sadio Mané.

Si le transfert se concrétise, une autre possibilité fait déjà saliver les supporters : les retrouvailles entre Salah et Sadio Mané.

Les deux anciens coéquipiers de Liverpool ont marqué une époque en Premier League, formant l’un des duos offensifs les plus redoutables d’Europe.

Reste toutefois une incertitude : Mané sera-t-il toujours à Al Nassr la saison prochaine ?

Imaginer une ligne offensive composée de Ronaldo, Salah et Mané a de quoi faire rêver. Entre expérience, efficacité et aura mondiale, Al Nassr pourrait frapper un énorme coup sur la scène internationale.

Mais pour l’instant, rien n’est encore acté. Une chose est sûre : le feuilleton Salah ne fait que commencer.