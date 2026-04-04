Al Nassr : Cristiano Ronaldo en feu avec un doublé !

De retour après une absence, Cristiano Ronaldo a frappé fort avec Al Nassr. Le Portugais envoie un message clair à quelques mois du Mondial.

Cristiano Ronaldo n’a pas perdu de temps. De retour sur les terrains après plus d’un mois d’absence, l’attaquant portugais a immédiatement retrouvé le chemin des filets avec Al Nassr. Opposé à Al Najma, le club saoudien s’est imposé largement (5-2), porté par un Ronaldo très inspiré.

Pour sa 100e apparition en Saudi Pro League, le quintuple Ballon d’Or s’est offert un doublé, confirmant qu’il reste un redoutable finisseur malgré ses 41 ans. Sadio Mané s’est lui aussi illustré avec deux réalisations dans cette rencontre offensive.

Une course aux buteurs relancée

Avec ces deux nouveaux buts, Cristiano Ronaldo porte son total à 23 réalisations cette saison en championnat. Il revient ainsi au contact des meilleurs buteurs, notamment Ivan Toney (25 buts) et Julián Quiñones (24).

Une performance qui confirme son rôle central dans l’attaque d’Al Nassr, mais aussi sa constance à très haut niveau.

Sur le plan individuel, Ronaldo continue d’écrire l’histoire. Avec désormais 967 buts en carrière, il se rapproche un peu plus de la barre mythique des 1000 réalisations.

Un objectif symbolique qui semble de plus en plus atteignable au vu de sa forme actuelle.

À quelques mois de ce qui pourrait être son dernier grand tournoi international, Cristiano Ronaldo envoie un signal fort : il est loin d’avoir dit son dernier mot.