Manchester United : Paul Pogba vide son sac !

De retour sur les terrains avec l’AS Monaco, Paul Pogba a brisé le silence dans le podcast de Rio Ferdinand. Entre blessures, affaire familiale et désillusion à Manchester United, le champion du monde 2018 s’est livré comme rarement.

Longtemps éloigné des terrains, Paul Pogba revient peu à peu dans le rythme sous les couleurs de AS Monaco. Mais au-delà du terrain, c’est surtout son témoignage qui fait parler. Dans une interview sans détour, le milieu français a évoqué les moments les plus sombres de sa carrière et de sa vie personnelle.

Écarté des terrains pendant près de deux ans après un contrôle antidopage positif lorsqu’il évoluait à Juventus, Pogba reconnaît avoir vécu une période extrêmement difficile. Mais ce n’est pas tout.

L’affaire de chantage impliquant son frère a profondément marqué le joueur et son entourage. « Les gens entendent une version et s’arrêtent là », regrette-t-il, évoquant une image écornée dans l’opinion publique.

Dans cette tempête, il souligne le rôle central de sa mère, Yeo Moriba, qu’il décrit comme « le pilier de la famille ». Un soutien déterminant pour tenir face aux critiques et aux épreuves.

Manchester United : la rupture et le malaise

Interrogé sur son passage à Manchester United, Pogba n’a pas éludé les tensions. S’il assure respecter José Mourinho, il reconnaît que leur relation s’est progressivement dégradée.

« L’énergie n’était plus la même », confie-t-il, évoquant un club transformé depuis son premier passage. Le Français admet même avoir envisagé de ne pas aller au bout de son contrat, se sentant en décalage avec l’environnement.

Il pointe également une pression médiatique constante, estimant que les joueurs mancuniens sont particulièrement exposés. Une situation qui, selon lui, a pesé sur ses performances et son bien-être.

Un nouveau départ à Monaco, avec un autre regard sur le football

Désormais à AS Monaco, Pogba affiche un état d’esprit différent. Moins dans la projection, plus dans le présent. « Je prends du plaisir », insiste-t-il.

Dans un effectif jeune, il entend jouer un rôle de leader et transmettre son expérience. Une mission qu’il assume pleinement après les épreuves traversées.

Mbappé, les Bleus et des regrets en filigrane

Enfin, Pogba a évoqué son attachement à l’équipe de France et sa relation avec Kylian Mbappé. Il n’hésite pas à encenser l’attaquant du Real Madrid, estimant que le Ballon d’Or « n’est qu’une question de temps » pour lui.

Mais sauf surprise, Pogba ne devrait pas participer à la Coupe du Monde 2026. Une absence qui sonne comme un regret, tant l’alchimie avec Mbappé avait marqué le sacre de 2018 sous les ordres de Didier Deschamps.

Lucide, Pogba regarde désormais vers l’avenir. Moins flamboyant peut-être, mais plus apaisé. Et surtout déterminé à écrire un nouveau chapitre.