Loto FDJ : les numéros gagnants du lundi 22 juin 2026

Le tirage Loto du lundi 22 juin 2026 a rendu son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, le Numéro Chance, les dix codes Loto gagnants ainsi que le Numéro 7 communiqué par la Française des Jeux.

Les résultats du Loto sont désormais connus pour ce lundi 22 juin 2026. Les joueurs peuvent comparer leur grille avec les numéros tirés afin de vérifier s’ils font partie des gagnants de ce nouveau rendez-vous proposé par la Française des Jeux.

Le Numéro 7 gagnant du jour est le 7 790 918. Les participants ayant souscrit à cette option peuvent consulter leur reçu afin de savoir s’ils remportent un gain complémentaire.

Tirage du lundi 22 juin 2026 7 13 30 31 47 Numéro Chance : 7

NUMÉRO 7 : 7 790 918

Les 10 codes Loto gagnants à 20 000 €

A 8854 7488

B 1505 8852

B 8976 5794

C 1229 1703

D 9774 5632

F 8514 7417

H 7637 3717

I 8425 1311

Q 7696 0530

U 3276 7239

Aucun joueur n’est parvenu à trouver la combinaison complète permettant de décrocher le jackpot de 5 millions d’euros mis en jeu lors de ce tirage.

La cagnotte grimpe donc à 6 millions d’euros pour le prochain rendez-vous du Loto.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains obtenus en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur FDJ. Pour les tickets validés dans un point de vente, il suffit de présenter son reçu auprès d’un détaillant agréé afin d’effectuer les vérifications nécessaires.

Les gains les plus importants peuvent être récupérés dans un centre de paiement FDJ, tandis que les grands gagnants bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

Le prochain tirage Loto aura lieu le mercredi 24 juin 2026 avec un jackpot estimé à 6 millions d’euros. Les joueurs ont jusqu’à 20h15 pour enregistrer leur grille et tenter leur chance.