Jorge Messi est mort : qui était cet homme de l’ombre derrière la légende Lionel Messi ?

Jorge Messi, père et homme de confiance de Lionel Messi, est décédé ce samedi 8 août 2026. Bien plus qu’une figure familiale, il aura accompagné son fils depuis ses premiers pas à Rosario jusqu’aux sommets du football mondial. Agent, conseiller et négociateur, Jorge Messi était l’un des personnages les plus importants de la carrière de l’octuple Ballon d’Or.

Dans l’immense histoire sportive de Lionel Messi, son visage apparaissait rarement au premier plan. Pourtant, Jorge Horacio Messi était là depuis le commencement. Le père de la légende argentine est décédé ce 8 août 2026, laissant derrière lui l’image d’un homme qui aura consacré une grande partie de sa vie à accompagner la carrière exceptionnelle de son fils.

La disparition de Jorge Messi donne aujourd’hui une résonance particulière à cette relation. Pendant plus de deux décennies, il n’a pas seulement été le père du champion argentin. Il était son représentant, son conseiller et l’un des rares hommes auxquels Messi accordait une confiance presque totale.

Jorge Messi, l’homme derrière la légende : « C’était la personne de confiance de Leo pour tout » ➡️ l.lequipe.fr/0Wi — L’ÉQUIPE

9 août 2026

Jorge Messi, celui qui a accompagné le rêve depuis Rosario

Avant que Lionel Messi ne devienne l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, il y avait une famille de Rosario confrontée à une décision immense.

Jorge Messi travaillait alors dans le secteur industriel. Son fils, lui, affichait déjà un talent hors norme avec un ballon. Mais son développement était confronté à un obstacle : le jeune Lionel souffrait d’un déficit en hormone de croissance nécessitant un traitement médical coûteux.

Lorsque la possibilité de rejoindre le FC Barcelone s’est présentée, la famille Messi a accepté de bouleverser son quotidien pour donner une chance au jeune prodige.

Lionel quitte alors l’Argentine pour la Catalogne. Ce voyage représente le début d’une aventure qui va profondément modifier l’histoire du football.

Jorge accompagne progressivement cette ascension.

Au fur et à mesure que son fils gravit les catégories du Barça puis explose avec l’équipe première, son rôle évolue. Il devient l’un des personnages essentiels du cercle Messi.

La carrière de Lionel prend une dimension planétaire. Autour de lui apparaissent sponsors, dirigeants, intermédiaires et intérêts financiers considérables. Jorge devient alors l’un des principaux filtres entre son fils et cet environnement.

« La personne de confiance de Leo pour tout »

Cette relation dépassait largement le cadre classique entre un joueur professionnel et son représentant.

Jorge était son père avant d’être son agent.

Un témoignage repris par L’Équipe résume parfaitement la place qu’il occupait : « C’était la personne de confiance de Leo pour tout. »

Les grandes décisions concernant la carrière de Messi passaient ainsi régulièrement par lui.

Contrats avec le FC Barcelone, discussions avec les dirigeants, partenariats commerciaux ou réflexion sur l’avenir sportif : Jorge Messi se retrouvait au cœur des négociations.

Cette organisation familiale constituait une particularité dans l’univers des superstars du football. Là où beaucoup de joueurs choisissent de grandes agences internationales ou des représentants extrêmement médiatisés, Messi a conservé son père comme principal homme de confiance.

Une fidélité qui en disait beaucoup sur leur relation.

Du Barça au PSG, présent dans les moments les plus difficiles

Jorge Messi s’est notamment retrouvé sous les projecteurs lorsque la relation entre Lionel Messi et le FC Barcelone a commencé à se détériorer.

Durant l’été 2020, après la lourde élimination contre le Bayern Munich en Ligue des champions, Lionel Messi annonce sa volonté de quitter son club de toujours.

L’envoi du fameux « burofax » provoque alors un tremblement de terre dans le football mondial.

Jorge Messi arrive à Barcelone et participe directement aux discussions avec la direction catalane. Les désaccords portent notamment sur l’interprétation du contrat de son fils et sur la possibilité de quitter gratuitement le club.

Messi décide finalement de rester une saison supplémentaire.

Mais en 2021, la séparation devient inévitable. Le Barça n’est plus en mesure d’enregistrer son nouveau contrat dans les conditions imposées par la réglementation financière espagnole.

Une nouvelle fois, Jorge se retrouve au centre des discussions.

Lionel Messi rejoint finalement le Paris Saint-Germain. Après plus de vingt années liées au FC Barcelone, la famille ouvre un nouveau chapitre.

Deux ans plus tard, lorsque l’expérience parisienne touche à sa fin, Jorge Messi est encore présent dans les négociations entourant l’avenir de son fils.

Le FC Barcelone espère alors organiser son retour. L’Arabie saoudite pousse également avec une proposition financière considérable. Mais Messi choisit finalement les États-Unis et l’Inter Miami.

Un père derrière une carrière devenue légendaire

Jorge Messi aura ainsi traversé pratiquement toutes les époques de la carrière de Lionel.

Il a connu l’enfant de Rosario avant que le monde ne découvre son talent. Il a vécu son arrivée en Catalogne, ses premiers matches avec Barcelone puis son explosion au plus haut niveau.

Il était encore là pendant les années des Ballons d’Or, les triomphes en Ligue des champions et les périodes beaucoup plus douloureuses vécues avec la sélection argentine.

Puis est arrivé le 18 décembre 2022.

Au Qatar, Lionel Messi remporte enfin la Coupe du monde avec l’Argentine. Le trophée qui manquait à son immense palmarès vient compléter une trajectoire commencée plusieurs décennies auparavant sur les terrains de Rosario.

Pour Jorge Messi, cette consécration avait forcément une dimension particulière. Il avait vu l’enfant partir très jeune vers l’Europe avec un rêve immense. Il voyait désormais son fils soulever le trophée le plus prestigieux du football.

La suite de l’histoire mènera encore Lionel Messi aux États-Unis et jusqu’aux derniers grands rendez-vous de sa carrière.

Mais derrière toutes ces images connues du grand public se trouvait presque toujours la même présence discrète.

Jorge Messi n’était ni entraîneur, ni coéquipier, ni président de club. Pourtant, son influence sur la trajectoire de Lionel Messi aura été considérable.

Il négociait quand son fils jouait. Il discutait avec les dirigeants quand Lionel devait se concentrer sur le terrain. Et lorsque les décisions devenaient difficiles, il restait l’un de ses interlocuteurs privilégiés.

Sa disparition, le 8 août 2026, referme donc un chapitre particulièrement intime de l’histoire de Lionel Messi.

Le monde du football retiendra évidemment les buts, les dribbles, les trophées et les records de Leo. Mais derrière cette carrière exceptionnelle se trouvait aussi un père qui avait accompagné le voyage depuis ses premières heures.

Un homme de l’ombre dont une phrase résume finalement mieux que toutes les autres la place auprès de la légende : « C’était la personne de confiance de Leo pour tout. »