Cristiano Ronaldo : la fin d’une légende !

Une page monumentale de l’histoire du football s’est tournée. Éliminé avec le Portugal par l’Espagne (1-0) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo a disputé ce qui restera comme son dernier match dans la plus prestigieuse des compétitions internationales.

À 41 ans, le quintuple Ballon d’Or quitte la scène mondiale après six participations consécutives à la Coupe du monde, un record qu’il est le premier joueur de l’histoire à avoir atteint.

CRISTIANO RONALDO. FOREVER. 🇵🇹✨ Cristiano Ronaldo has played his final World Cup match. 7 juillet 2026

Une carrière mondiale entrée dans la légende

De l’Allemagne en 2006 aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026, Cristiano Ronaldo aura marqué l’histoire du Mondial. Il est devenu le premier joueur à inscrire au moins un but lors de six éditions différentes de la Coupe du monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026).

Au total, le capitaine portugais termine son aventure avec 10 buts en Coupe du monde, rejoignant le cercle très fermé des joueurs ayant atteint la barre des dix réalisations dans la compétition. Il est également le premier footballeur de l’histoire à compter au moins 10 buts en Coupe du monde et 10 buts à l’Euro, un exploit qui témoigne de son exceptionnelle longévité.

Un héritage qui dépasse les trophées

Même s’il n’a jamais réussi à offrir une Coupe du monde au Portugal, Cristiano Ronaldo laisse une empreinte indélébile sur le football mondial. Champion d’Europe en 2016, vainqueur de la Ligue des nations à deux reprises, cinq fois Ballon d’Or et meilleur buteur de l’histoire des sélections nationales, il a inspiré toute une génération de joueurs.

Son élimination face à l’Espagne met donc un terme à une aventure mondiale de vingt ans. Si son avenir avec la sélection portugaise reste encore à préciser, une certitude demeure : les supporters ne reverront plus Cristiano Ronaldo sur une pelouse de Coupe du monde.

Le Mondial perd ainsi l’une de ses plus grandes icônes, un joueur qui aura marqué plusieurs générations par son exigence, sa régularité et son incroyable soif de victoire.