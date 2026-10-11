Robin Fellhauer détaille la stratégie d’Augsbourg derrière son but record face au Bayern

Robin Fellhauer, milieu d’Augsbourg, est entré dans l’histoire de la Bundesliga en marquant le but le plus rapide de la compétition, à seulement 8,4 secondes de jeu, samedi dernier lors du match contre le Bayern Munich (2-2). Ce succès éclaire la qualité de la préparation du club bavarois qui avait anticipé la stratégie du champion en titre dès le coup d’envoi.

Une préparation ciblée face à la routine du Bayern

Avant la rencontre, l’équipe d’Augsbourg a étudié le schéma de coup d’envoi du Bayern Munich, qui consiste généralement à jouer le ballon en retrait vers son gardien Manuel Neuer avant de lancer une attaque rapide. Fellhauer révèle qu’on lui a demandé précisément de contourner Alphonso Davies afin d’exercer une pression immédiate sur Neuer. Cette anticipation lui a permis de s’imposer dans l’espace et de profiter d’une erreur du gardien bavarois.

Un exploit historique

Profitant d’un contrôle manqué de Manuel Neuer sous la pression, Fellhauer a récupéré le ballon, éliminé le gardien avant d’inscrire dans un but vide. Ce but pulvérise l’ancien record de rapidité en Bundesliga auparavant détenu, à neuf secondes, par Kevin Volland et Karim Bellarabi. Malgré ce départ parfait, Augsbourg n’a pas pu conserver l’avantage, le Bayern égalisant deux fois pour conclure sur un nul 2-2.