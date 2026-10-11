Robin Fellhauer détaille la stratégie d’Augsbourg derrière son but record face au Bayern

Une préparation ciblée face à la routine du Bayern
Avant la rencontre, l’équipe d’Augsbourg a étudié le schéma de coup d’envoi du Bayern Munich, qui consiste généralement à jouer le ballon en retrait vers son gardien Manuel Neuer avant de lancer une attaque rapide. Fellhauer révèle qu’on lui a demandé précisément de contourner Alphonso Davies afin d’exercer une pression immédiate sur Neuer. Cette anticipation lui a permis de s’imposer dans l’espace et de profiter d’une erreur du gardien bavarois.
Un exploit historique
Profitant d’un contrôle manqué de Manuel Neuer sous la pression, Fellhauer a récupéré le ballon, éliminé le gardien avant d’inscrire dans un but vide. Ce but pulvérise l’ancien record de rapidité en Bundesliga auparavant détenu, à neuf secondes, par Kevin Volland et Karim Bellarabi. Malgré ce départ parfait, Augsbourg n’a pas pu conserver l’avantage, le Bayern égalisant deux fois pour conclure sur un nul 2-2.
Le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga est le fruit d’une préparation minutieuse adaptée à la tactique d’ouverture du Bayern.