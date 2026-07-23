Coupe du monde : comment la FIFA a multiplié ses revenus depuis 2014

La Coupe du monde 2026 n’a pas seulement battu des records sportifs. Elle est aussi devenue, de très loin, la compétition la plus lucrative de l’histoire de la FIFA. Selon plusieurs médias internationaux, les revenus générés sur le cycle 2023-2026 devraient atteindre entre 13 et 15 milliards de dollars, bien au-dessus des prévisions initiales. Une progression spectaculaire qui illustre l’explosion économique du football mondial.

🚨 La Coupe du monde 2026 devient la plus rentable de l’histoire de la FIFA. 18 juillet 2026

Des revenus multipliés en douze ans

En l’espace de quatre éditions, la Coupe du monde a changé de dimension sur le plan financier. Si les recettes progressaient déjà régulièrement, l’arrivée du Mondial à 48 équipes en 2026 a provoqué une véritable explosion.

Édition Revenus estimés FIFA Brésil 2014 ≈ 4,8 milliards $ Russie 2018 ≈ 6,4 milliards $ Qatar 2022 7,57 milliards $ États-Unis, Canada, Mexique 2026 13 à 15 milliards $

Le cycle 2019-2022 avait déjà établi un record historique avec 7,568 milliards de dollars de revenus. La FIFA tablait ensuite sur 11 milliards pour le cycle 2023-2026, avant de revoir ses ambitions à la hausse grâce au succès commercial du Mondial nord-américain.

Pourquoi la Coupe du monde 2026 rapporte autant

Plusieurs facteurs expliquent cette envolée.

D’abord, le passage de 32 à 48 équipes a permis d’organiser davantage de rencontres, donc de vendre plus de billets, de droits télévisés et d’espaces publicitaires. Les droits de diffusion restent la première source de revenus, devant les contrats marketing, l’hospitalité et la billetterie.

Ensuite, l’organisation aux États-Unis, au Canada et au Mexique a ouvert la porte à un marché nord-américain extrêmement rentable. Les offres VIP, les hospitalités et les ventes sur le marché secondaire ont généré des recettes inédites. 3

Face à ce succès, Gianni Infantino pousse désormais une nouvelle réforme : un Mondial à 64 équipes dès 2030. Officiellement, l’objectif est d’élargir la représentation mondiale. Officieusement, les chiffres montrent qu’une compétition plus longue représente aussi un potentiel économique colossal.

Cette perspective divise néanmoins le monde du football. Beaucoup de sélectionneurs, joueurs et dirigeants craignent qu’une nouvelle augmentation du nombre de participants ne réduise le niveau sportif et ne surcharge encore davantage le calendrier international.

Une chose est certaine : jamais une Coupe du monde n’avait généré autant d’argent. Et au vu des résultats financiers de 2026, la FIFA dispose désormais d’un argument de poids pour poursuivre l’expansion de sa compétition phare.