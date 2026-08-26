Ligue des champions 2026/2027 : les 36 équipes et les quatre chapeaux sont connus

La Ligue des champions 2026/2027 connaît désormais ses 36 participants et la composition des quatre chapeaux. Le tirage de la phase de ligue aura lieu ce jeudi 27 août à partir de 18h00 CET, avec de nombreuses affiches potentielles déjà très alléchantes.

Le décor est planté. Après la fin des barrages mercredi soir, les 36 équipes qui participeront à la phase de ligue de la Champions League 2026/2027 sont désormais connues. L’UEFA a également officialisé la composition des quatre chapeaux qui serviront au tirage au sort.

Comme lors des deux précédentes éditions, la compétition ne comportera pas de groupes traditionnels. Les 36 clubs seront réunis dans une seule phase de ligue et chaque équipe disputera huit rencontres contre huit adversaires différents, avec quatre matches à domicile et quatre à l’extérieur.

Paris, Real Madrid, Barça, Liverpool… un chapeau 1 XXL

Le premier chapeau rassemble une impressionnante concentration de grands noms du football européen. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, sera notamment accompagné du Real Madrid, du FC Barcelone, du Bayern Munich, de Liverpool, de Manchester City, d’Arsenal, de l’Inter Milan et de l’Atlético de Madrid.

Chapeau 1 :

🇫🇷 Paris Saint-Germain

🇩🇪 Bayern Munich

🇪🇸 Real Madrid

🏴 Liverpool

🇮🇹 Inter Milan

🏴 Manchester City

🏴 Arsenal

🇪🇸 FC Barcelone

🇪🇸 Atlético de Madrid

Le chapeau 2 est lui aussi particulièrement relevé. Manchester United, Aston Villa, Dortmund, l’AS Roma, Porto, le Sporting Portugal, le Betis Séville, le PSV Eindhoven et le Club Bruges peuvent tous tomber sur l’un des cadors du premier chapeau. 2

Manchester United, Lille et Lens déjà fixés sur leurs chapeaux

Les clubs français auront également leur mot à dire. Le Paris Saint-Germain est placé dans le premier chapeau, tandis que Lille figure dans le troisième et Lens dans le quatrième.

Chapeau 2 :

🏴 Aston Villa

🏴 Manchester United

🇪🇸 Real Betis

🇩🇪 Borussia Dortmund

🇮🇹 AS Roma

🇵🇹 Porto

🇵🇹 Sporting CP

🇧🇪 Club Bruges

🇳🇱 PSV Eindhoven

Chapeau 3 :

🇳🇱 Feyenoord

🇫🇷 Lille

🇳🇴 Bodø/Glimt

🇮🇹 Naples

🇩🇪 Leipzig

🇪🇸 Villarreal

🇹🇷 Fenerbahçe

🇺🇦 Shakhtar Donetsk

🇹🇷 Galatasaray

Chapeau 4 :

🇨🇿 Slavia Prague

🇸🇰 Slovan Bratislava

🇩🇪 Stuttgart

🇬🇷 AEK Athènes

🇦🇹 LASK

🇮🇹 Como

🇫🇷 Lens

🇳🇴 Viking

🇦🇿 Sabah

Les quatre chapeaux ont été constitués selon le classement des coefficients des clubs établi par l’UEFA, avec le tenant de la Champions League automatiquement placé en tête du premier chapeau.

Huit adversaires à découvrir ce jeudi

Le tirage de la phase de ligue se déroulera ce jeudi 27 août à Monaco à partir de 18h00 CET. Chaque club connaîtra alors ses huit adversaires, avec deux équipes issues de chacun des quatre chapeaux.

Les clubs ne pourront pas affronter une équipe de leur propre championnat lors de cette phase. Le nouveau système promet donc déjà quelques affiches spectaculaires entre les grands noms européens et plusieurs outsiders ambitieux. 4

Pour les supporters du PSG, de Manchester United, de Lille ou encore de Lens, l’enjeu sera donc de découvrir quel parcours leur réservera cette nouvelle formule de la Champions League 2026/2027.

La phase de ligue débutera entre le 8 et le 10 septembre 2026 et s’achèvera le 27 janvier 2027. La finale est programmée le 5 juin 2027 à Madrid, au stade Metropolitano.