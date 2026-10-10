Bundesliga : Paderborn reçoit Stuttgart avec Seimen titulaire pour ses débuts

Un duel important pour Stuttgart
Le gardien Dennis Seimen va vivre une étape importante en disputant son premier match en Bundesliga. Cette titularisation est notable car Seimen revient affronter Paderborn, club où il avait été prêté la saison dernière.
Compositions officielles
SC Paderborn aligne : Noll – ter Horst, Scheller, Hansen – Curda, Ulrich, Castaneda, Vidović, Obermair – Marino, Pieringer.
VfB Stuttgart présente la formation suivante : Seimen – Hendriks, Chabot, Mittelstädt – Vagnoman, Karazor, Stiller, Führich – Leweling, Undav – Demirovic.
Les clés à retenir avant le match entre Paderborn et Stuttgart.