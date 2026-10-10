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Bundesliga : Paderborn reçoit Stuttgart avec Seimen titulaire pour ses débuts

samedi 10 octobre 2026 - 14:35

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Après deux défaites consécutives, le VfB Stuttgart espère renouer avec la victoire lors de son déplacement ce samedi sur la pelouse du SC Paderborn, promu en Bundesliga cette saison. Le match se dispute à la Home Deluxe Arena dans l’après-midi.

Bundesliga : Paderborn reçoit Stuttgart avec Seimen titulaire pour ses débutsAllemagne

Un duel important pour Stuttgart

Le gardien Dennis Seimen va vivre une étape importante en disputant son premier match en Bundesliga. Cette titularisation est notable car Seimen revient affronter Paderborn, club où il avait été prêté la saison dernière.

Compositions officielles

SC Paderborn aligne : Noll – ter Horst, Scheller, Hansen – Curda, Ulrich, Castaneda, Vidović, Obermair – Marino, Pieringer.

VfB Stuttgart présente la formation suivante : Seimen – Hendriks, Chabot, Mittelstädt – Vagnoman, Karazor, Stiller, Führich – Leweling, Undav – Demirovic.

Décryptage FootLégende
Focus sur le face-à-face

Les clés à retenir avant le match entre Paderborn et Stuttgart.

En clairStuttgart, diminué par deux défaites, veut relancer sa dynamique à l'extérieur.
Le fait marquantDennis Seimen fait ses débuts en Bundesliga contre son ancien club, Paderborn.

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