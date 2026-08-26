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Ligue des champions : Yaya Touré envoie le Slovan Bratislava en phase de ligue !Actu FOOT

Ligue des champions : Yaya Touré envoie le Slovan Bratislava en phase de ligue !

jeudi 27 août 2026 - 01:58

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Le Slovan Bratislava disputera bien la phase de ligue de la Champions League 2026/2027. Le club slovaque a éliminé Celje au terme d’un barrage retour complètement fou (2-1 après prolongation), offrant à Yaya Touré une qualification historique pour sa première aventure comme entraîneur principal.

Il aura fallu attendre la prolongation pour connaître le verdict. Mais au bout de la nuit, le Slovan Bratislava a obtenu son précieux billet pour la Champions League. Après le match nul 1-1 concédé à domicile à l’aller, les Slovaques sont allés chercher une victoire 2-1 sur la pelouse de Celje. Le Slovan s’impose ainsi 3-2 sur l’ensemble des deux rencontres.

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Le Slovan Bratislava a résisté jusqu’au bout

Tout était encore à faire après le 1-1 du match aller. À Celje, le Slovan Bratislava savait qu’une victoire lui ouvrirait les portes de la phase de ligue, tandis qu’un nouveau match nul aurait contraint les deux équipes à prolonger leur duel.

La rencontre a finalement basculé dans les dernières minutes du temps réglementaire. Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et ont dû disputer trente minutes supplémentaires.

C’est finalement le Slovan Bratislava qui a trouvé les ressources nécessaires. Cristian Martínez a inscrit le but décisif en prolongation, permettant aux hommes de Yaya Touré de s’imposer 2-1 et de valider leur qualification.

Yaya Touré découvre la Champions League comme entraîneur

Cette qualification possède forcément une saveur particulière pour Yaya Touré. L’ancien milieu de terrain ivoirien, légende de Manchester City et vainqueur de la Ligue des champions en tant que joueur avec le FC Barcelone en 2009, découvre désormais la plus prestigieuse compétition européenne depuis le banc.

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Il s’agit de sa première véritable expérience comme entraîneur principal et le défi était de taille : conduire le Slovan Bratislava à travers les qualifications jusqu’à la phase de ligue.

Mission accomplie.

Le Slovan rejoint ainsi les 36 équipes qui participeront à la phase de ligue de la Champions League 2026/2027. Le club slovaque figurera dans le quatrième chapeau lors du tirage au sort prévu ce jeudi 27 août à 18 heures.

Yaya Touré va donc retrouver la Champions League, mais cette fois dans un costume bien différent. Et pour sa première grande campagne européenne sur un banc, l’Ivoirien peut déjà savourer une qualification qui restera comme l’un des premiers grands moments de sa nouvelle carrière.

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