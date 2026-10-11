Elche face au Celta Vigo : viser la première victoire à domicile au Martínez Valero

Elche, surnommé l’équipe franjaverd, prépare son match contre le Celta Vigo avec l’ambition d’obtenir sa première victoire de la saison au stade Martínez Valero. Après avoir remporté son premier match en Liga à l’extérieur face à Cornellà, Elche souhaite confirmer cette dynamique positive devant son public.

Contexte et enjeux du match

Le club essaiera de prolonger les bonnes impressions laissées lors du dernier déplacement. Obtenir un succès à domicile marquerait un tournant dans leur saison et redonnerait confiance aux joueurs et supporters.

Effectif et absences notables

Le coach Martín Anselmi devra composer sans Fede Redondo, suspendu suite à une expulsion contre l’Espanyol, ainsi qu’avec l’absence de Yago de Santiago, en phase finale de récupération d’une blessure au genou. En revanche, Buba Sangaré revient de blessure et pourra renforcer l’équipe. La présence de Lucas Cepeda reste incertaine, ce dernier ayant récemment rejoint l’équipe après une participation avec la sélection chilienne durant la fenêtre internationale.

Suivi du match

La rencontre pourra être suivie en direct à partir de 14 heures sur le programme « Punt a punt » diffusé par À Punt Ràdio.