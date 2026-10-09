Newcastle United relance l’intérêt pour le milieu de Galatasaray Gabriel Sara

Newcastle United compte de nouveau s’attacher les services de Gabriel Sara, milieu de terrain de 27 ans évoluant à Galatasaray. Après une tentative infructueuse lors du mercato estival, le club anglais prépare une nouvelle approche dès janvier 2027.

Un intérêt renouvelé pour Gabriel Sara

Gabriel Sara s’est imposé comme un élément clé de Galatasaray, apprécié pour sa polyvalence et sa maîtrise technique au milieu de terrain. Newcastle United, qui suit le joueur depuis plusieurs mois, a manifesté son désir de l’intégrer à son effectif, convaincu qu’il pourrait renforcer la qualité et la stabilité dans l’entrejeu.

Une concurrence de Premier League

Cette fois, Newcastle ne sera pas seul sur ce dossier, Everton ayant également commencé à travailler pour recruter Gabriel Sara. La présence de deux clubs anglais devrait intensifier les négociations, Galatasaray et le milieu brésilien bénéficiant d’une position plus forte pour discuter d’une éventuelle transaction.

Une décision à prendre en hiver

Aucun accord n’est pour le moment en vue, mais la fenêtre de transfert de janvier apparaît comme une échéance clé. Le montant du transfert, les priorités des effectifs et la volonté de Galatasaray de mener une vente en cours de saison influenceront les développements futurs.