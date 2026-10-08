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Werder Brême : Karl Hein apte pour le déplacement à Dortmund, assure Thioune

jeudi 8 octobre 2026 - 14:30

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Suite à un léger coup reçu lors de la trêve internationale, Karl Hein, gardien de Werder Brême, est attendu en pleine forme pour le déplacement de son club sur le terrain du Borussia Dortmund ce vendredi en Bundesliga.

Werder Brême : Karl Hein apte pour le déplacement à Dortmund, assure ThiouneAllemagne

Un retour sans inquiétude

Karl Hein a repris l’entraînement collectif jeudi et a participé à la séance sans problème. Le staff, notamment l’entraîneur Daniel Thioune et l’entraîneur des gardiens, ont constaté une bonne dynamique et n’ont décelé aucune séquelle susceptible d’entraver sa participation au match.

Une titularisation anticipée

Thioune a confirmé en conférence de presse tenir à aligner Hein dans son onze de départ. Le gardien est en effet le titulaire indiscutable de cette saison, ayant disputé l’ensemble des rencontres de Bundesliga à ce jour.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

L'état de forme de Karl Hein est rassurant pour Werder Brême avant un match important contre Dortmund.

En clairKarl Hein a été blessé en sélection mais sera apte pour le match.
Le chiffreHein titulaire lors de tous les matchs de Bundesliga cette saison.

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