Werder Brême : Karl Hein apte pour le déplacement à Dortmund, assure Thioune

Suite à un léger coup reçu lors de la trêve internationale, Karl Hein, gardien de Werder Brême, est attendu en pleine forme pour le déplacement de son club sur le terrain du Borussia Dortmund ce vendredi en Bundesliga.

Un retour sans inquiétude

Karl Hein a repris l’entraînement collectif jeudi et a participé à la séance sans problème. Le staff, notamment l’entraîneur Daniel Thioune et l’entraîneur des gardiens, ont constaté une bonne dynamique et n’ont décelé aucune séquelle susceptible d’entraver sa participation au match.

Une titularisation anticipée

Thioune a confirmé en conférence de presse tenir à aligner Hein dans son onze de départ. Le gardien est en effet le titulaire indiscutable de cette saison, ayant disputé l’ensemble des rencontres de Bundesliga à ce jour.