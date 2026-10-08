Werder Brême : Karl Hein apte pour le déplacement à Dortmund, assure Thioune

Un retour sans inquiétude
Karl Hein a repris l’entraînement collectif jeudi et a participé à la séance sans problème. Le staff, notamment l’entraîneur Daniel Thioune et l’entraîneur des gardiens, ont constaté une bonne dynamique et n’ont décelé aucune séquelle susceptible d’entraver sa participation au match.
Une titularisation anticipée
Thioune a confirmé en conférence de presse tenir à aligner Hein dans son onze de départ. Le gardien est en effet le titulaire indiscutable de cette saison, ayant disputé l’ensemble des rencontres de Bundesliga à ce jour.
L'état de forme de Karl Hein est rassurant pour Werder Brême avant un match important contre Dortmund.