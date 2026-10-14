Brighton et Tottenham en lice face aux poids lourds européens pour Daniel Banjaqui

Brighton et Tottenham se positionnent parmi plusieurs grands clubs européens pour le transfert de Daniel Banjaqui, jeune défenseur droit de Benfica qui attire l’attention après une montée en puissance remarquée au Portugal.

Un talent portugais convoité

Âgé de 18 ans, Daniel Banjaqui s’est formé au sein du centre de formation de Benfica et a déjà goûté aux premières minutes avec l’équipe première la saison passée. Ses performances récentes avec l’équipe portugaise des moins de 21 ans ont renforcé son aura, suscitant un vif intérêt à travers l’Europe.

Un profil adapté au football moderne

Banjaqui est reconnu pour sa robustesse physique, sa dynamisme et sa capacité à tenir ses duels en un contre un. Il est également apprécié pour son endurance et son apport offensif depuis le couloir droit, des qualités très recherchées dans le football contemporain.

Une course à l’acquisition déjà lancée

Outre Brighton et Tottenham, plusieurs clubs prestigieux suivent le joueur, parmi lesquels la Juventus, l’AS Roma, RB Leipzig, le Borussia Dortmund, l’Atlético Madrid et la Real Sociedad. Ces multiples intérêts soulignent la valeur reconnue du joueur au-delà des frontières portugaises.

Un prix demandé élevé

Benfica valorise Banjaqui autour de 35 millions d’euros, avec une clause libératoire fixée à 45 millions d’euros, le contrat courant jusqu’en 2031. Pour l’instant, aucune négociation formelle n’a été engagée, les clubs se limitant à des prises de contact exploratoires.

Le défi pour Brighton

Brighton, réputé pour son recrutement précoce et méthodique, étudie ce dossier avec attention. Le club anglais doit désormais mesurer la faisabilité financière d’une opération à ce niveau, tout en s’assurant que le joueur puisse s’intégrer et progresser dans un environnement favorable au développement de jeunes talents.