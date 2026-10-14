FootLégende

Brighton et Tottenham en lice face aux poids lourds européens pour Daniel Banjaqui

mercredi 14 octobre 2026 - 13:15

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

Brighton et Tottenham se positionnent parmi plusieurs grands clubs européens pour le transfert de Daniel Banjaqui, jeune défenseur droit de Benfica qui attire l’attention après une montée en puissance remarquée au Portugal.

Brighton et Tottenham en lice face aux poids lourds européens pour Daniel BanjaquiAngleterre

Un talent portugais convoité

Âgé de 18 ans, Daniel Banjaqui s’est formé au sein du centre de formation de Benfica et a déjà goûté aux premières minutes avec l’équipe première la saison passée. Ses performances récentes avec l’équipe portugaise des moins de 21 ans ont renforcé son aura, suscitant un vif intérêt à travers l’Europe.

Un profil adapté au football moderne

Banjaqui est reconnu pour sa robustesse physique, sa dynamisme et sa capacité à tenir ses duels en un contre un. Il est également apprécié pour son endurance et son apport offensif depuis le couloir droit, des qualités très recherchées dans le football contemporain.

Une course à l’acquisition déjà lancée

Outre Brighton et Tottenham, plusieurs clubs prestigieux suivent le joueur, parmi lesquels la Juventus, l’AS Roma, RB Leipzig, le Borussia Dortmund, l’Atlético Madrid et la Real Sociedad. Ces multiples intérêts soulignent la valeur reconnue du joueur au-delà des frontières portugaises.

Un prix demandé élevé

Benfica valorise Banjaqui autour de 35 millions d’euros, avec une clause libératoire fixée à 45 millions d’euros, le contrat courant jusqu’en 2031. Pour l’instant, aucune négociation formelle n’a été engagée, les clubs se limitant à des prises de contact exploratoires.

Le défi pour Brighton

Brighton, réputé pour son recrutement précoce et méthodique, étudie ce dossier avec attention. Le club anglais doit désormais mesurer la faisabilité financière d’une opération à ce niveau, tout en s’assurant que le joueur puisse s’intégrer et progresser dans un environnement favorable au développement de jeunes talents.

Décryptage FootLégende
Points clés pour les lecteurs de FootLégende

Daniel Banjaqui est un jeune latéral droit portugais très courtisé, dont les caractéristiques physiques et techniques correspondent aux attentes du haut niveau européen.

En clairUne bataille européenne pour un talent à fort potentiel
Le chiffreValorisation autour de 35 millions d'euros, clause libératoire à 45 millions
Pourquoi ça compteIllustration du modèle de recrutement ambitieux de Brighton pour viser le très haut niveau

Publier un commentaire

Sur le même thème


Fil RSS Facebook X YouTube Nous écrire
FootLégende, le terrain et ses grandes histoires

Info football, mercato et récits de légende

FootLégende suit l'actualité du ballon rond avec un regard clair sur les matchs, les transferts, les clubs majeurs et les joueurs qui marquent leur époque. Chaque jour, la rédaction sélectionne les faits forts pour aller vite, comprendre mieux et ne pas rater les dossiers qui comptent.

Fiches joueurs, résultats et culture foot

Le site construit aussi un espace plus complet autour des profils de joueurs, des performances, des palmarès, des trajectoires et des moments qui nourrissent la mémoire du football. L'objectif : proposer une lecture plus riche, plus propre et plus utile aux passionnés.

Accès Contact Mentions légales Vidéos Archives Recrutement Partenaires Devenir partenaire Boutique du supporter
Actualité Actu FOOT Mercato Ligue 1 Premier League Serie A Liga Champions League Chroniques
Joueurs à la une Kylian Mbappé Lionel Messi Cristiano Ronaldo Erling Haaland Lamine Yamal Ousmane Dembélé Neymar Paul Pogba
Clubs à la une PSG OM Lyon Real Madrid Barcelone Man City Liverpool Juventus
Classements & stats Classement Ligue 1 Classement Ligue 2 Premier League La Liga Serie A Buteurs Passeurs Programme TV
Services premium Fiches joueurs Paris sportifs Maillots Jeux Live Confidentialité
FOOTLEGENDE - TOUS DROITS RESERVES
www.footlegende.fr