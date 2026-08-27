Real Madrid : José Mourinho compare la faim de Mbappé à celle de Cristiano Ronaldo 

Après le triplé de Kylian Mbappé face à la Real Sociedad, José Mourinho n’a pas tari d’éloges envers son attaquant. Interrogé sur une éventuelle comparaison avec Cristiano Ronaldo, l’entraîneur du Real Madrid a surtout insisté sur l’immense ambition du Français.

Le Santiago Bernabéu attendait une réaction. Kylian Mbappé l’a offerte de la plus belle des manières avec un triplé lors de la victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad (4-1). Quelques minutes après la rencontre, José Mourinho s’est présenté en conférence de presse et a forcément été interrogé sur son numéro 10.

La question était tentante : la faim de Mbappé ressemble-t-elle à celle de Cristiano Ronaldo ? Le technicien portugais a refusé de comparer les deux légendes, tout en livrant un énorme compliment à son attaquant.

🚨 José Mourinho 🇵🇹 : « La faim de Mbappé 🇫🇷 est similaire à celle de Cristiano Ronaldo 🇵🇹 ? JE N’AIME PAS COMPARER LES JOUEURS, MAIS MBAPPÉ EST INCROYABLE. 🤩 Je suis heureux qu’il ait fait l’histoire en Coupe du monde. Je le vois très affamé de marquer l’histoire avec le Real Madrid. » 🤍

José Mourinho voit Mbappé avec une énorme faim de succès

« Je n’aime pas comparer les joueurs, mais ce gars-là est incroyable », a expliqué José Mourinho en conférence de presse. Le Portugais a également tenu à souligner la performance historique réalisée par Mbappé avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026.

Le technicien madrilène fait notamment référence au record établi par l’attaquant français, devenu le joueur ayant inscrit le plus de buts dans l’histoire de la Coupe du monde. Pour Mourinho, cette performance a définitivement installé Mbappé dans l’histoire du football.

Mais le Portugais ne pense visiblement pas que le Français soit rassasié. Bien au contraire. Après son retour au Real Madrid, Mourinho voit chez Mbappé une ambition intacte et une volonté de continuer à écrire son histoire sous le maillot madrilène.

Un triplé pour confirmer les paroles

Les déclarations de José Mourinho interviennent surtout après une soirée qui leur donne encore plus de poids. Face à la Real Sociedad, Mbappé a inscrit trois des quatre buts du Real Madrid, aux 40e, 60e et 80e minutes. Vinicius Junior a également participé à la fête pour offrir aux Merengues une victoire 4-1.

Après une première période compliquée, le Real Madrid a complètement changé de visage après la pause. Mourinho a apprécié la capacité de son équipe à rester calme dans la difficulté avant d’accélérer en seconde période.

Et au cœur de cette accélération, il y avait évidemment Mbappé. Le Français ne s’est pas contenté de marquer : Mourinho a également souligné son implication dans le jeu collectif et sa capacité à décrocher pour participer à la construction des actions.

Avec quatre buts en deux journées de Liga, Kylian Mbappé confirme déjà qu’il compte bien écrire une nouvelle page de son histoire au Real Madrid. Et José Mourinho semble convaincu que la faim du Français ne fait que commencer.