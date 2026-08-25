PSG – Lille : Ousmane Dembélé forfait, le club annonce sa date de retour

Le PSG devra se passer d’Ousmane Dembélé pour son déplacement à Lille. Le club parisien a annoncé ce mardi que son attaquant allait bénéficier de plusieurs jours de repos et ne reprendrait l’entraînement collectif que lundi. Il manquera donc le choc de vendredi soir comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.

Ousmane Dembélé va souffler. Après un début de saison particulièrement dense pour le Paris Saint-Germain, l’international français ne fera pas le déplacement dans le Nord pour affronter Lille.

Le PSG a officialisé la décision mardi soir dans un bref communiqué. Celle-ci a été prise en concertation avec le joueur, Luis Enrique et la direction sportive.

« En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Ousmane Dembélé bénéficiera d’une période de repos ces prochains jours », a indiqué le PSG.

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Dembélé reprendra lundi

Le club de la capitale précise également que Dembélé « reprendra l’entraînement lundi avec l’ensemble du groupe ». Une date qui acte automatiquement son forfait pour Lille-PSG, programmé vendredi 28 août à 20h45.

Cette période de repos intervient après un début de saison durant lequel le Français a été sollicité malgré une préparation raccourcie. Il avait participé en seconde période à la Supercoupe d’Europe remportée contre Aston Villa (2-1), puis était également entré en jeu lors du Trophée des champions perdu face à Lens (0-1).

Dimanche, Luis Enrique l’avait titularisé à Rennes pour la première journée de Ligue 1. Mais Dembélé n’avait disputé que 45 minutes du match nul parisien (2-2), avant d’être remplacé à la pause par Ferran Torres.

Luis Enrique devra modifier son attaque à Lille

Son absence offre désormais une nouvelle opportunité à la concurrence. Ferran Torres a justement marqué les deux buts parisiens à Rennes après son entrée en jeu et pourrait prétendre à une place de titulaire face au LOSC.

Luis Enrique dispose également de plusieurs solutions pour recomposer son secteur offensif. Le calendrier chargé du PSG depuis la reprise pousse de toute façon le technicien espagnol à gérer progressivement le temps de jeu de ses cadres.

Paris devra néanmoins se présenter à Lille sans l’un de ses principaux atouts offensifs. Après avoir abandonné deux points à Rennes lors de la première journée, le champion de France voudra éviter un nouveau faux pas face à un LOSC qui a, lui, commencé son championnat par une victoire 2-0 à Angers.

Le PSG devrait retrouver Dembélé dès le début de la semaine suivante, son retour à l’entraînement étant fixé à lundi.