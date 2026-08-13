PSG – Aston Villa : combien de téléspectateurs pour le sacre parisien ?

Le retour du Paris Saint-Germain en compétition officielle a séduit les téléspectateurs. La victoire parisienne contre Aston Villa (2-1), mercredi soir en Supercoupe d’Europe, a rassemblé 1,25 million de personnes en moyenne en cumulant les audiences de Canal+ et Canal+ Foot.

Le PSG continue d’attirer devant les écrans. Pour son premier rendez-vous officiel de la saison 2026-2027, le club de la capitale affrontait Aston Villa en Supercoupe d’Europe, une affiche opposant le vainqueur de la Ligue des champions au lauréat de la Ligue Europa.

Selon les chiffres de Médiamétrie rapportés par L’Équipe, 1,08 million de téléspectateurs ont suivi la rencontre en moyenne sur Canal+. Cela représente 8,2 % de part d’audience. En ajoutant les personnes présentes devant Canal+ Foot, le total grimpe à 1,25 million de téléspectateurs. 0

Supercoupe d’Europe : 1,25 million de téléspectateurs devant PSG-Aston Villa sur Canal+ et Canal+ Foot ➡️ l.lequipe.fr/Gzu 13 août 2026

Canal+ quatrième audience de la soirée

Cette performance permet à Canal+ de se classer au quatrième rang des audiences de la soirée. La chaîne cryptée se retrouve derrière France 2 et sa série L’Éclipse, suivie par 1,761 million de téléspectateurs, le film 8 rue de l’humanité sur TF1 avec 1,759 million et les Championnats d’Europe d’athlétisme sur France 3 avec 1,569 million. 1

Le résultat est notable pour une rencontre proposée sur une chaîne payante. Il confirme également l’attractivité du PSG après une saison qui l’a installé au sommet du football européen.

Le PSG commence sa saison avec un nouveau trophée

Les téléspectateurs ont surtout assisté à une nouvelle victoire parisienne. À Salzbourg, les hommes de Luis Enrique ont dominé Aston Villa 2-1 pour ajouter la Supercoupe d’Europe à leur palmarès.

Khvicha Kvaratskhelia a ouvert le score en première période avant que le jeune Brian Madjo n’égalise pour les Anglais juste avant la pause. Désiré Doué a finalement offert la victoire au PSG après l’heure de jeu.

Au-delà du trophée, cette soirée fournit donc aussi un indicateur de l’intérêt suscité par le champion d’Europe en France. Avec 1,25 million de téléspectateurs cumulés sur Canal+ et Canal+ Foot, le PSG a réussi son retour aussi bien sur le terrain que devant les écrans.