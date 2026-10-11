Liverpool surveille Jules Koundé, Barcelone prêt à étudier une offre à 70 millions d’euros

Un joueur polyvalent et expérimenté
Koundé est reconnu pour sa flexibilité tactique, pouvant évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral droit. Cette polyvalence est un atout pour Liverpool, dirigé par Andoni Iraola, qui recherche des défenseurs capables de s’adapter à différentes exigences tactiques et d’évoluer dans des espaces divers.
Situation actuelle à Barcelone
La situation du Français chez les Blaugranas a changé avec l’arrivée de l’entraîneur Hansi Flick. Koundé est passé au second plan, ce qui explique son absence régulière lors des rencontres récentes du championnat. Bien que son temps de jeu soit limité cette saison (261 minutes toutes compétitions confondues), il n’a pas manifesté publiquement l’envie de quitter le club, et le Barça ne se précipite pas pour le vendre, compte tenu également de la durée restante sur son contrat.
Concurrence anglaise pour le défenseur
Outre Liverpool, plusieurs clubs de Premier League tels que Chelsea, Arsenal, Manchester City et Manchester United se sont intéressés au joueur. Une telle concurrence pourrait pousser Liverpool à agir rapidement s’ils souhaitent s’assurer la signature de Koundé. Toutefois, aucun club n’a encore formulé d’offre formelle à ce jour.
Un investissement conséquent aux enjeux clairs
Pour Liverpool, un transfert à plus de 60 millions de livres représenterait un investissement important. Le club doit s’assurer que le joueur serait un élément déterminant pour l’équipe, capable d’apporter une contribution essentielle et disposant d’un rôle clairement défini, et non une simple solution polyvalente de dépannage.
Jules Koundé est un défenseur polyvalent en quête de temps de jeu à Barcelone et suscite un intérêt marqué en Premier League.