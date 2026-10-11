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Liverpool surveille Jules Koundé, Barcelone prêt à étudier une offre à 70 millions d’euros

dimanche 11 octobre 2026 - 13:00

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Alors que Jules Koundé n’a pas joué depuis trois matchs de LaLiga cette saison, son avenir pourrait évoluer rapidement. Le défenseur français de 27 ans, sous contrat avec Barcelone jusqu’en juin 2030, est suivi de près par Liverpool. Le club anglais envisagerait une offre dépassant les 60 millions de livres sterling (environ 70 millions d’euros) pour s’attacher ses services.

Liverpool surveille Jules Koundé, Barcelone prêt à étudier une offre à 70 millions d’eurosAngleterre

Un joueur polyvalent et expérimenté

Koundé est reconnu pour sa flexibilité tactique, pouvant évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral droit. Cette polyvalence est un atout pour Liverpool, dirigé par Andoni Iraola, qui recherche des défenseurs capables de s’adapter à différentes exigences tactiques et d’évoluer dans des espaces divers.

Situation actuelle à Barcelone

La situation du Français chez les Blaugranas a changé avec l’arrivée de l’entraîneur Hansi Flick. Koundé est passé au second plan, ce qui explique son absence régulière lors des rencontres récentes du championnat. Bien que son temps de jeu soit limité cette saison (261 minutes toutes compétitions confondues), il n’a pas manifesté publiquement l’envie de quitter le club, et le Barça ne se précipite pas pour le vendre, compte tenu également de la durée restante sur son contrat.

Concurrence anglaise pour le défenseur

Outre Liverpool, plusieurs clubs de Premier League tels que Chelsea, Arsenal, Manchester City et Manchester United se sont intéressés au joueur. Une telle concurrence pourrait pousser Liverpool à agir rapidement s’ils souhaitent s’assurer la signature de Koundé. Toutefois, aucun club n’a encore formulé d’offre formelle à ce jour.

Un investissement conséquent aux enjeux clairs

Pour Liverpool, un transfert à plus de 60 millions de livres représenterait un investissement important. Le club doit s’assurer que le joueur serait un élément déterminant pour l’équipe, capable d’apporter une contribution essentielle et disposant d’un rôle clairement défini, et non une simple solution polyvalente de dépannage.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

Jules Koundé est un défenseur polyvalent en quête de temps de jeu à Barcelone et suscite un intérêt marqué en Premier League.

En clairKoundé peut jouer latéral droit ou défenseur central, un atout pour Liverpool qui cherche de la flexibilité.
Le chiffrePlus de 60 millions de livres sterling, le prix attendu par Barcelone pour envisager une vente.
La suiteLiverpool et d'autres clubs surveillent la situation, mais aucune offre n'a encore été déposée.

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