Victor Boniface, nouvelle option offensive pour Leverkusen après la blessure de Kofane

Victor Boniface, attaquant nigérian de Bayer Leverkusen, reste pour l’instant cantonné à un rôle marginal avec seulement cinq minutes disputées durant cette saison 2026-2027. Néanmoins, la récente blessure de Christian Kofane pourrait lui offrir une chance inespérée de se montrer sur le devant de la scène.

Une opportunité ouverte par la blessure de Kofane

Le sélectionneur et entraîneur principal de Bayer Leverkusen, Carles Martínez, a déclaré en conférence de presse que la sortie de Kofane sur blessure crée une place disponible en attaque. « Ce poste est désormais ouvert, même si nous comptons sur Patrik Schick, très performant, nous aurons besoin d’autres joueurs au vu du calendrier chargé », a expliqué le technicien.

Un contexte d’une saison chargée pour Leverkusen

Le club allemand doit faire face à plusieurs compétitions, notamment le championnat de Bundesliga, la DFB-Pokal et la Ligue des Champions. Bien que Victor Boniface ne soit pas éligible en Coupe d’Europe avant janvier 2027, il pourrait renforcer l’équipe en championnat et en coupe nationale.

Des espoirs portés par un bon état physique

Après une saison réussie sous Xabi Alonso, marquée par un doublé coupe-championnat, les blessures, notamment au genou, ont freiné la progression de Boniface depuis. Cependant, Martínez a assuré que Boniface s’entraînait pleinement chaque jour et que son genou était en bon état. Le joueur pourrait être intégré au groupe dès le prochain match contre Mainz, si son état le permet.