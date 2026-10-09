Victor Boniface, nouvelle option offensive pour Leverkusen après la blessure de Kofane

Une opportunité ouverte par la blessure de Kofane
Le sélectionneur et entraîneur principal de Bayer Leverkusen, Carles Martínez, a déclaré en conférence de presse que la sortie de Kofane sur blessure crée une place disponible en attaque. « Ce poste est désormais ouvert, même si nous comptons sur Patrik Schick, très performant, nous aurons besoin d’autres joueurs au vu du calendrier chargé », a expliqué le technicien.
Un contexte d’une saison chargée pour Leverkusen
Le club allemand doit faire face à plusieurs compétitions, notamment le championnat de Bundesliga, la DFB-Pokal et la Ligue des Champions. Bien que Victor Boniface ne soit pas éligible en Coupe d’Europe avant janvier 2027, il pourrait renforcer l’équipe en championnat et en coupe nationale.
Des espoirs portés par un bon état physique
Après une saison réussie sous Xabi Alonso, marquée par un doublé coupe-championnat, les blessures, notamment au genou, ont freiné la progression de Boniface depuis. Cependant, Martínez a assuré que Boniface s’entraînait pleinement chaque jour et que son genou était en bon état. Le joueur pourrait être intégré au groupe dès le prochain match contre Mainz, si son état le permet.
L'absence de Kofane ouvre une porte à Boniface, qui cherche à retrouver du temps de jeu et de l'efficacité alors que le club navigue en championnat et compétitions européennes.