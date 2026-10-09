FootLégende

Victor Boniface, nouvelle option offensive pour Leverkusen après la blessure de Kofane

vendredi 9 octobre 2026 - 14:30

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest

Victor Boniface, attaquant nigérian de Bayer Leverkusen, reste pour l’instant cantonné à un rôle marginal avec seulement cinq minutes disputées durant cette saison 2026-2027. Néanmoins, la récente blessure de Christian Kofane pourrait lui offrir une chance inespérée de se montrer sur le devant de la scène.

Victor Boniface, nouvelle option offensive pour Leverkusen après la blessure de KofaneAllemagne

Une opportunité ouverte par la blessure de Kofane

Le sélectionneur et entraîneur principal de Bayer Leverkusen, Carles Martínez, a déclaré en conférence de presse que la sortie de Kofane sur blessure crée une place disponible en attaque. « Ce poste est désormais ouvert, même si nous comptons sur Patrik Schick, très performant, nous aurons besoin d’autres joueurs au vu du calendrier chargé », a expliqué le technicien.

Un contexte d’une saison chargée pour Leverkusen

Le club allemand doit faire face à plusieurs compétitions, notamment le championnat de Bundesliga, la DFB-Pokal et la Ligue des Champions. Bien que Victor Boniface ne soit pas éligible en Coupe d’Europe avant janvier 2027, il pourrait renforcer l’équipe en championnat et en coupe nationale.

Des espoirs portés par un bon état physique

Après une saison réussie sous Xabi Alonso, marquée par un doublé coupe-championnat, les blessures, notamment au genou, ont freiné la progression de Boniface depuis. Cependant, Martínez a assuré que Boniface s’entraînait pleinement chaque jour et que son genou était en bon état. Le joueur pourrait être intégré au groupe dès le prochain match contre Mainz, si son état le permet.

Décryptage FootLégende
À retenir pour les fans de Bayer Leverkusen

L'absence de Kofane ouvre une porte à Boniface, qui cherche à retrouver du temps de jeu et de l'efficacité alors que le club navigue en championnat et compétitions européennes.

En clairBoniface pourrait jouer davantage en Bundesliga et DFB-Pokal cette saison.
La suiteLeverkusen connaît un calendrier chargé qui nécessitera une rotation importante en attaque.

Publier un commentaire

Sur le même thème


Fil RSS Facebook X YouTube Nous écrire
FootLégende, le terrain et ses grandes histoires

Info football, mercato et récits de légende

FootLégende suit l'actualité du ballon rond avec un regard clair sur les matchs, les transferts, les clubs majeurs et les joueurs qui marquent leur époque. Chaque jour, la rédaction sélectionne les faits forts pour aller vite, comprendre mieux et ne pas rater les dossiers qui comptent.

Fiches joueurs, résultats et culture foot

Le site construit aussi un espace plus complet autour des profils de joueurs, des performances, des palmarès, des trajectoires et des moments qui nourrissent la mémoire du football. L'objectif : proposer une lecture plus riche, plus propre et plus utile aux passionnés.

Accès Contact Mentions légales Vidéos Archives Recrutement Partenaires Devenir partenaire Boutique du supporter
Actualité Actu FOOT Mercato Ligue 1 Premier League Serie A Liga Champions League Chroniques
Joueurs à la une Kylian Mbappé Lionel Messi Cristiano Ronaldo Erling Haaland Lamine Yamal Ousmane Dembélé Neymar Paul Pogba
Clubs à la une PSG OM Lyon Real Madrid Barcelone Man City Liverpool Juventus
Classements & stats Classement Ligue 1 Classement Ligue 2 Premier League La Liga Serie A Buteurs Passeurs Programme TV
Services premium Fiches joueurs Paris sportifs Maillots Jeux Live Confidentialité
FOOTLEGENDE - TOUS DROITS RESERVES
www.footlegende.fr