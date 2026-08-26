Mercato : Valence accélère pour Arnau Martínez

Le Valencia CF tient peut-être enfin le renfort défensif réclamé depuis plusieurs semaines. En Espagne, le dossier Arnau Martínez prend de l’épaisseur et le latéral droit de Girona se rapproche sérieusement du club ché.

Le latéral droit de Girona aurait donné son accord pour un contrat de longue durée avec Valence. L’opération, si elle se confirme, offrirait à Carlos Corberán un profil jeune, déjà rodé à la Liga et capable d’apporter de la projection dans un couloir qui avait besoin de concurrence.

Valence accélère pour Arnau Martínez

Dans ce dossier, Valence semble avoir avancé au bon moment. Le club cherchait un joueur fiable, encore perfectible, mais déjà capable d’entrer rapidement dans la rotation. Arnau Martínez correspond à ce portrait : formé en Catalogne, habitué aux exigences de la Liga, il a souvent été cité parmi les latéraux espagnols les plus suivis de sa génération.

L’article espagnol évoque un accord contractuel autour de cinq saisons, avec une rémunération évolutive qui pourrait grimper progressivement. Rien d’anodin pour Valence, qui doit composer avec une marge de manoeuvre financière limitée et une pression sportive constante autour de Mestalla.

Un renfort coherent pour Carlos Corberan

Pour Corberán, l’intérêt est clair : récupérer un latéral capable d’apporter de l’intensité, de la qualité de centre et une vraie énergie dans les transitions. Valence ne peut pas se permettre de construire uniquement sur des paris lointains. Le club a besoin de joueurs prêts à assumer le contexte particulier de Mestalla.

Arnau Martínez offrirait aussi une solution intéressante dans la construction basse. Son expérience avec Girona lui a permis d’évoluer dans une équipe qui aime ressortir proprement le ballon, ce qui peut coller avec l’idée d’un Valence plus maîtrisé et moins dépendant de séquences de réaction.

Un dossier à surveiller de près

Comme toujours dans la dernière ligne droite du mercato, la prudence reste de mise. Tant que les clubs n’ont pas officialisé l’opération, le dossier peut encore bouger. Mais la tendance décrite en Espagne indique que Valence a pris une avance concrète.

Si le transfert se finalise, ce serait un signal intéressant envoyé par les dirigeants : renforcer l’effectif avec un joueur de Liga, jeune, valorisable, et capable de s’inscrire dans la durée. Exactement le type de mouvement dont Valence a besoin pour stabiliser son projet.