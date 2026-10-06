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José Luis Gayà : « Mon objectif reste de soutenir le Valence CF, pas ma prolongation »

mardi 6 octobre 2026 - 11:40

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Lors d’une récente intervention, José Luis Gayà, capitaine emblématique du Valence CF, a exprimé clairement ses priorités concernant son avenir. Tout en manifestant son désir de continuer avec le club, il a nié toute discussion en cours sur une éventuelle prolongation de contrat.

José Luis Gayà : « Mon objectif reste de soutenir le Valence CF, pas ma prolongation »Espagne

Focus sur l’équipe avant toute prolongation

Gayà, qui approche des 400 matchs avec le club valencian, a affirmé que son principal objectif actuel était d’aider son équipe à retrouver une dynamique positive. « Je ne pense pas à ma prolongation, mes efforts sont exclusivement tournés vers le soutien de l’équipe », a-t-il indiqué.

Confiance dans la direction et la saison à venir

Il a également salué l’arrivée de l’entraîneur Javier Aguirre, soulignant la rigueur et l’exigence de ce dernier dès ses premiers jours au club. Le capitaine a montré son optimisme quant au futur, convaincu que « les choses vont s’améliorer » et qu’il reste « beaucoup de saison » à jouer.

Un hommage symbolique pour un joueur fidèle

Ce discours intervient dans le cadre d’un hommage rendu par l’Association des Petit Actionnaires du Valence CF, qui lui a remis une réplique du drapeau fondateur de 1924, un geste destiné à reconnaître sa fidélité et son engagement légendaires. Ce drapeau avait auparavant été attribué à Eduardo Cubells, une autre figure marquante de l’histoire du club.

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Décryptage FootLégende
À retenir

José Luis Gayà reste un pilier du Valence CF, focalisé sur la saison en cours plus que sur son avenir contractuel.

En clairAucune négociation de prolongation n'est actuellement engagée
Le chiffrePlus de 400 matchs disputés avec Valence
La suiteL’équipe espère une amélioration sous la direction d'Aguirre

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