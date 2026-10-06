José Luis Gayà : « Mon objectif reste de soutenir le Valence CF, pas ma prolongation »

Lors d’une récente intervention, José Luis Gayà, capitaine emblématique du Valence CF, a exprimé clairement ses priorités concernant son avenir. Tout en manifestant son désir de continuer avec le club, il a nié toute discussion en cours sur une éventuelle prolongation de contrat.

Focus sur l’équipe avant toute prolongation

Gayà, qui approche des 400 matchs avec le club valencian, a affirmé que son principal objectif actuel était d’aider son équipe à retrouver une dynamique positive. « Je ne pense pas à ma prolongation, mes efforts sont exclusivement tournés vers le soutien de l’équipe », a-t-il indiqué.

Confiance dans la direction et la saison à venir

Il a également salué l’arrivée de l’entraîneur Javier Aguirre, soulignant la rigueur et l’exigence de ce dernier dès ses premiers jours au club. Le capitaine a montré son optimisme quant au futur, convaincu que « les choses vont s’améliorer » et qu’il reste « beaucoup de saison » à jouer.

Un hommage symbolique pour un joueur fidèle

Ce discours intervient dans le cadre d’un hommage rendu par l’Association des Petit Actionnaires du Valence CF, qui lui a remis une réplique du drapeau fondateur de 1924, un geste destiné à reconnaître sa fidélité et son engagement légendaires. Ce drapeau avait auparavant été attribué à Eduardo Cubells, une autre figure marquante de l’histoire du club.

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🗣️ "M'agradaria renovar, però no hi ha hagut cap conversa" https://t.co/pr6z07hGkF pic.twitter.com/IOUpokUs8u — À Punt Esports (@apuntesports) October 5, 2026