José Luis Gayà : « Mon objectif reste de soutenir le Valence CF, pas ma prolongation »

Focus sur l’équipe avant toute prolongation
Gayà, qui approche des 400 matchs avec le club valencian, a affirmé que son principal objectif actuel était d’aider son équipe à retrouver une dynamique positive. « Je ne pense pas à ma prolongation, mes efforts sont exclusivement tournés vers le soutien de l’équipe », a-t-il indiqué.
Confiance dans la direction et la saison à venir
Il a également salué l’arrivée de l’entraîneur Javier Aguirre, soulignant la rigueur et l’exigence de ce dernier dès ses premiers jours au club. Le capitaine a montré son optimisme quant au futur, convaincu que « les choses vont s’améliorer » et qu’il reste « beaucoup de saison » à jouer.
Un hommage symbolique pour un joueur fidèle
Ce discours intervient dans le cadre d’un hommage rendu par l’Association des Petit Actionnaires du Valence CF, qui lui a remis une réplique du drapeau fondateur de 1924, un geste destiné à reconnaître sa fidélité et son engagement légendaires. Ce drapeau avait auparavant été attribué à Eduardo Cubells, une autre figure marquante de l’histoire du club.
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José Luis Gayà reste un pilier du Valence CF, focalisé sur la saison en cours plus que sur son avenir contractuel.