Gladbach inquiet pour Kleindienst avant le derby face à Cologne

Borussia Mönchengladbach est en proie à une inquiétude majeure à la veille de son match de Bundesliga contre le rival local 1. FC Köln prévu ce dimanche. Le capitaine et attaquant vedette Tim Kleindienst, âgé de 31 ans, a interrompu prématurément la séance d’entraînement mardi après avoir ressenti un malaise durant l’échauffement.

Une prudence de rigueur avant le derby

Alexander Blessin, nouvel entraîneur de Gladbach, a déclaré que Kleindienst ne présentait pas de déchirure mais souffrait apparemment d’une gêne musculaire. Le coach a souligné la prudence adoptée : « Je ne voulais prendre aucun risque, c’est pourquoi je lui ai demandé de sortir pour un examen médical. Dès qu’un joueur expérimenté se sent mal à l’échauffement, il est important d’être vigilant. »

Cette absence potentielle est d’autant plus préoccupante que Gladbach reste sur quatre défaites consécutives en championnat cette saison, attendue avec impatience sous la direction de Blessin, qui disputera son premier match sur le banc.