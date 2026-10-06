Gladbach inquiet pour Kleindienst avant le derby face à Cologne

Une prudence de rigueur avant le derby
Alexander Blessin, nouvel entraîneur de Gladbach, a déclaré que Kleindienst ne présentait pas de déchirure mais souffrait apparemment d’une gêne musculaire. Le coach a souligné la prudence adoptée : « Je ne voulais prendre aucun risque, c’est pourquoi je lui ai demandé de sortir pour un examen médical. Dès qu’un joueur expérimenté se sent mal à l’échauffement, il est important d’être vigilant. »
Cette absence potentielle est d’autant plus préoccupante que Gladbach reste sur quatre défaites consécutives en championnat cette saison, attendue avec impatience sous la direction de Blessin, qui disputera son premier match sur le banc.
Gladbach doit gérer l'incertitude autour de la disponibilité de son capitaine pour un match clé face à Cologne.