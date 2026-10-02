Eldense affronte Oviedo lors du premier match sous la présidence de Messi

Première rencontre officielle depuis l’arrivée de Messi
Ce match intervient dans un contexte d’attente institutionnelle importante, puisque c’est la première confrontation officielle depuis que Lionel Messi est devenu officiellement le nouveau propriétaire du club d’Alicante. Ce changement de gouvernance suscite un regain d’attention autour de l’équipe.
Composition des équipes et état des forces en présence
Côté sportif, le coach Calleja pourra compter sur le retour de Javi Olaizola et Jordi Martín, mais devra se passer des services du blessé David Ruiz et de l’international canadien Justin Smith. De son côté, le Real Oviedo de Julián Calero, qui reste sur une victoire lors du derby asturien, débarque à Eldense avec un moral positif, mais affaibli par une série d’absences.
Un duel entre deux clubs aux passés récents éloignés
Ce match oppose deux clubs qui évoluaient jusqu’à il y a peu dans des divisions très différentes : Oviedo en deuxième division et Eldense en troisième division RFEF. Cette rencontre sera diffusée en direct dans l’émission « Punt a punt » sur À Punt Ràdio.
Le match Eldense-Oviedo est marquant par le début officiel de l'ère Messi en tant que propriétaire, avec une équipe locale en quête de victoire.