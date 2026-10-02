Eldense affronte Oviedo lors du premier match sous la présidence de Messi

Le CD Eldense reçoit ce vendredi le Real Oviedo au stade Nou Pepico Amat dans un face-à-face crucial pour le club local. Sous la direction de Javier Calleja, l’équipe cherche à obtenir son premier succès de la saison à domicile afin de sortir de la zone de relégation, après avoir subi deux défaites consécutives face à l’Eibar et au Burgos.

Première rencontre officielle depuis l’arrivée de Messi

Ce match intervient dans un contexte d’attente institutionnelle importante, puisque c’est la première confrontation officielle depuis que Lionel Messi est devenu officiellement le nouveau propriétaire du club d’Alicante. Ce changement de gouvernance suscite un regain d’attention autour de l’équipe.

Composition des équipes et état des forces en présence

Côté sportif, le coach Calleja pourra compter sur le retour de Javi Olaizola et Jordi Martín, mais devra se passer des services du blessé David Ruiz et de l’international canadien Justin Smith. De son côté, le Real Oviedo de Julián Calero, qui reste sur une victoire lors du derby asturien, débarque à Eldense avec un moral positif, mais affaibli par une série d’absences.

Un duel entre deux clubs aux passés récents éloignés

Ce match oppose deux clubs qui évoluaient jusqu’à il y a peu dans des divisions très différentes : Oviedo en deuxième division et Eldense en troisième division RFEF. Cette rencontre sera diffusée en direct dans l’émission « Punt a punt » sur À Punt Ràdio.