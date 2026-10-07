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Bournemouth maintient sa position ferme sur Alex Scott malgré l’intérêt de Chelsea

mercredi 7 octobre 2026 - 12:40

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Bournemouth fait preuve de fermeté concernant l’avenir d’Alex Scott en dépit de l’intérêt marqué de clubs majeurs comme Chelsea et plusieurs géants européens. Le club du sud de l’Angleterre a clairement indiqué que le milieu de terrain ne sera pas vendu lors du mercato de janvier, même si sa valeur sur le marché ne cesse de grimper.

Bournemouth maintient sa position ferme sur Alex Scott malgré l’intérêt de ChelseaAngleterre

Un cadre incontournable pour Bournemouth

Le jeune milieu anglais, suivi également par le Real Madrid, a vu son aura grandir après une prestation remarquée lors de ses débuts complets avec l’équipe d’Angleterre, en match officiel contre la Croatie (victoire 7-0). Toutefois, une blessure au quadriceps devrait le contraindre à une période de repos.

Bournemouth mise sur Scott comme une pièce maîtresse pour la deuxième moitié de la saison, refusant de le céder malgré l’absence actuelle d’un nouveau contrat avec le joueur. Le club sait que céder un élément aussi déterminant pourrait affaiblir son effectif et freiner ses ambitions.

Le contexte du marché hivernal

Des clubs de haut calibre cherchent à recruter tôt les talents ayant encore une marge de progression. Scott correspond parfaitement à ce profil : jeune, expérimenté à haut niveau et désormais international senior. Chaque bonne performance alimente l’intérêt des prétendants.

Bournemouth préfère donc temporiser et conserver son joueur, avec la volonté affichée de construire autour de lui l’avenir du club.

Décryptage FootLégende
Points clés pour les supporters de Bournemouth

La direction du club montre une volonté claire de conserver Alex Scott malgré les sollicitations importantes de Chelsea et d’autres clubs européens, assurant une stabilité à l’effectif en plein milieu de saison.

En clairAlex Scott ne sera pas vendu lors du mercato d’hiver 2026.
Pourquoi ça compteGarder un joueur clé comme Scott protège la compétitivité et les ambitions du club à court et moyen terme.

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